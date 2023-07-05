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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذكرى غالية على كل عربي.. أبو الغيط يهنئ الجزائر بعيد الاستقلال الـ61

الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط

بعث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، ببرقية إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، و أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالجزائر، مهنئاً بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال والشباب الجزائري، والتي تصادف يوم 5 يوليو من كل عام. 

وصرح المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد على أن  هذه الذكرى عزيزة على قلب كل مواطن جزائري وعربي، لما تحمله من معانٍ عظيمة في العزة والكرامة والتضحية في سبيل نيل الاستقلال وبناء الوطن.

 

وشدد أبو الغيط على حرص الجامعة العربية على التعاون الوثيق مع الجزائر في كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الجزائري وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتطوير آليات عمله لخدمة القضايا العربية المشتركة.

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