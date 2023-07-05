ضربة قوية.. انهيار الروبل الروسي لأدنى مستوى أمام الدولار

انخفض الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي واليورو في بورصة موسكو خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أواخر مارس 2022.

وتم تداول العملة عند 99.1 روبل مقابل اليورو في الساعة 15:49 بتوقيت موسكو، وفقًا لبيانات الصرف.

وتم تداول الدولار الأمريكي عند قرابة 91 روبل، وهو أيضًا أدنى مستوى منذ مارس 2022.

من جانبها، قالت النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي، كسينيا يوداييفا، أن الضعف الأخير للروبل لا يشكل أي تهديد للاستقرار المالي للبلاد.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، يرجع انخفاض الروبل إلى التغيرات في الميزان التجاري.. الميزان التجاري هو الفرق بين القيمة النقدية لواردات وصادرات بلد ما.

وأشارت يوداييفا إلى أن الهيئة التنظيمية لا ترى أي سبب لإعادة البيع الإلزامي لحصة من أرباح العملات الأجنبية من قبل المصدرين، وهو إجراء تم تقديمه مؤقتا العام الماضي ردا على العقوبات الغربية بسبب الصراع الأوكراني.