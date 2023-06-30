ارتفاع كبير للدولار.. وانخفاض الروبل لأول مرة منذ أشهر

تجاوز سعر اليورو في بورصة موسكو 96 روبلًا، بينما سجل الدولار ارتفاعا وصل إلى 88 روبلًا للدولار الواحد، لأول مرة منذ مارس 2020.

ووفق بيانات البورصة، فقد سجل اليورو صباح اليوم الجمعة ارتفاعا وصل 96.25 روبل، وفي الوقت نفسه سجل الدولار سعر 88.45 روبل.

ووصل سعر اليوان إلى 12.17 روبل.

ومنذ ما يقرب من شهر تقريبا بدأ الروبل بتسجيل انهيار ملحوظ، مع ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

وتخضع موسكو لعقوبات اقتصادية هي الأوسع والأشد على مر التاريخ، بعد أن فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي، سلسلة من الإجراءات الاقتصادية العقابية عليها، بعد اندلاع الحرب مع أوكرانيا.