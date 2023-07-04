البنك المركزي الروسي يكشف سبب تراجع الروبل

قالت النائبة الأولى لرئيس البنك المركزي الروسي، كسينيا يوداييفا، الضعف الأخير للروبل لا يشكل أي تهديد للاستقرار المالي للبلاد.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، يرجع انخفاض الروبل إلى التغيرات في الميزان التجاري… الميزان التجاري هو الفرق بين القيمة النقدية لواردات وصادرات بلد ما”.

وأشارت يوداييفا إلى أن الهيئة التنظيمية لا ترى أي سبب لإعادة البيع الإلزامي لحصة من أرباح العملات الأجنبية من قبل المصدرين، وهو إجراء تم تقديمه مؤقتا العام الماضي ردا على العقوبات الغربية بسبب الصراع الأوكراني.

انخفض الروبل إلى ما بعد 90 مقابل الدولار الأمريكي خلال التداول يوم الثلاثاء، وهو مستوى شوهد آخر مرة في مارس 2022.

تم تداول العملة الروسية عند 90.04 مقابل الدولار في الساعة 14:33 بتوقيت موسكو قبل أن تحقق مكاسب طفيفة، وفقا لبيانات من بورصة موسكو.

وتداول اليورو بأكثر من 98 روبل، وهو أيضا أضعف مستوى منذ مارس 2022.

والأسبوع الماضي، قال نائب رئيس البنك المركزي أليكسي زابوتكين، إن الروبل تأثر بانخفاض أسعار الصادرات الروسية.

وفقدت العملة قوتها بشكل حاد منذ التمرد قصير الأجل من قبل شركة فاجنر العسكرية الخاصة.