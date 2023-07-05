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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لاستخدام جميع الوسائل المتاحة لإنهاء الصراع في السودان

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي والسودان

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لديه للمساهمة في إنهاء الصراع في السودان.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، إن السودان يرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات أو مبادرات ترمي إلى تسوية الأزمة في السودان.

واضاف عقار في حديث مع وكالة “سبوتنيك”: "نرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات. روسيا لم تفرض أي واقع معين ولم تضع خارطة طريق معينة، لكن وجود روسيا في أي من المفاوضات وفي أي من المبادرات التي تحصل مهم لنا".

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وأضاف: "قد تكون هناك طرق كثيرة لمشاركة روسيا وليس بالضرورة أن يتواجد ممثل عن روسيا في المبادرات أو في الأجسام المنبثقة عن المبادرات، فمثلا التزمت روسيا بدفع 40 مليون دولار للقضايا الإنسانية، وهذا يدل على أنها تقف بجانبنا، ووجودها مهم".

الاتحاد الأوروبي السودان

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