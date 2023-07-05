نقيب المهن الموسيقية اللبناني يكشف حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب في بيروت

‏قال فريد بو سعيد نقيب المهن الموسيقية اللبناني أن هناك ضريبة في لبنان يجب أن يدفعها أي مغن عربي أو أجنبي يريد الغناء داخل لبنان وهي حوالي 10% من قيمة التعاقد.

وتابع فريد بو سعيد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مصر جديدة" تقديم الإعلامية "إنجي أنور"، المذاع عبر فضائية "etc"، يجب أن تدفع الضريبة قبل الحصول على تأشيرة دخول البلاد سواء من الفنان أو متعهد الحفل حسب الاتفاق فيما بينهم.

الفنان عمرو دياب

وأضاف نحن من مصلحتنا إقامة حفلة عمرو دياب لأن عمرو دياب لم يقم حفلا في لبنان منذ 12 عاما وهذا هو بلده الثاني ولبنان تحتاج كل مغن عربي لتحسين صورة البلد ونتمنى حل المشكلة سريعا.