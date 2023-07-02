تامر حسني: حفلة ولا أروع️ بالأردن.. أيام وأكون في لبنان

نشر الفنان تامر حسني فيديو من حفله في الأردن عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب تامر حسني: "بجد حفلة ولا أروع️.. شكراً يا أردن.. أيام وأكون في لبنان إن شاء الله حفلة وسينما وعقبال ما أزور الوطن كله بسينماته وحفلاته.

أحيا تامر حسني حفلا غنائيا ضخما في الأردن علي هامش الاحتفالات بعيد الاضحي وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات، في واحدة من أقوي الحفلات بموسم عيد الأضحي.

قدم تامر خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من كل الحضور منها "عمري ابتدا، صعبة، عشأنجي" بالإضافة إلي أغنية هرمون السعادة التي طرحها مؤخرا ضمن أحداث فيلمه الجديد "تاج".

ويعرض لتامر حاليا بالسينمات فيلم "تاج" وحقق إيرادات كبيرة بعد عرضه بـ 3 أيام فقط.