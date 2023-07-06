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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتحقيق أرباح طائلة.. حبس مدير شركة إنتاج فني لإدارتها بدون ترخيص

صدى البلد

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس مدير شركة إنتاج فني، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة شركة دون ترخيص في الجيزة.

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق مع شخص يدير شركة للإنتاج الفني، منتهية التراخيص دون ترخيص بقصد تحقيق ربح مادي، في الجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (شركة للإنتاج الفنى "منتهية التراخيص" - كائنة بمحافظة الجيزة) مستخدمًا أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى "مقلدة" دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ومصنفات سمعية وبصرية مسجلة داخل الشركة "دون ترخيص".. بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المشار إليها وأمكن ضبط (المدير المسئول- مقيم بمحافظة القاهرة)، وبالتفتيش فى حضوره عُثر على (وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوى على عدد (2) هارد ديسك محمل عليها عدد من المصنفات الفنية التى يتم إعدادها داخل الشركة – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة").

بمواجهة المتهم المضبوط بما أسفر عنه التفتيش أقر بأنه المدير المسئول عن الشركة، وإرتكابه لتلك المخالفات بالمشاركة مع صاحب الشركة بقصد تحقيق الربح المادى.

الجيزة مدير شركة إنتاج فني شركة انتاج فنى تحقيق ارباح طائلة نيابة جنوب الجيزة

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