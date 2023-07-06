محاكمة عاملين هشما رأس فرد أمن في مول بأكتوبر

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاملين إلى المحاكمة الجنائية، لاعتدائهما على فرد أمن بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر في وقت سابق حبس عاملين 15 يوماً لاتهامهما بالاعتداء على فرد أمن بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر، فيما كانت النيابة العامة بالجيزة قد أمرت بحبس المتهمين، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتغريفها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاملين، لاتهامهما بالاعتداء على فرد أمن خاص بمول تجاري في مدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابته بكسر بالجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد تعرض فرد أمن خاص، بمول تجاري، في مدينة 6 أكتوبر، لاعتداء وإصابته بكسر بالجمجمة، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبإجراء التحريات تبين أن عاملين بالمول، تشاجرا مع المصاب، واعتديا عليه، مما أسفر عن إصابته، نتيجة خلافات بينهم، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.