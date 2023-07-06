تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في العمرانية لـ 4 سبتمبر

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، بسبب دفاعه عن رب عمله، لجلسة 4 سبتمبر للمرافعة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل مقتل شاب على يد 3 أشخاص، الذي دفع حياته ثمنا لشهامته بعد نشوب مشاجرة بين المتهمين وصاحب المحل الذي كان المجني عليه يعمل به.

التحقيقات في القضية التي حملت رقم 18747 لسنة 2022، وأقوال الشاهد الأول أمام رجال التحقيقات في الواقعة، وتضمنت:

قال الشاهد الأول صاحب المحل الذي كان يعمل به المجني عليه، أمام جهات التحقيق: اللي حصل إنه قبل يوم الواقعة الساعة 8 ونص مساءً كنت شغال في المحل بتاعي ولقيت مشكلة بين واحد راكب عربية وهو المتهم الأول عبد الرحمن أيمن محمد، بيتخانق مع سواق توك توك في الشارع والموقف استفزني عشان سواق التوك توك كان عيل صغير وهو شغال يضرب فيه بس الناس أتلمت وبدأ يتخانق معاهم.

وأضاف الشاهد أمام جهات التحقيق: خبط للمتهم الأول على كبوت العربية وقولتله خلاص بقى أمشي وقالي كلمة زي هرجعلك أو أنا جايلك تاني بس مكانتش الجملة واضحة عشان صوت الدوشة والناس وبعد كده مشي وأنا كملت شغلي عادي وبعدها لقيت المجني عليه محمد شريف سراج الدين بيكلمني يقولي في واحد من الحي واقف معايا وبيقول إنه عايزك.

وأكمل الشاهد -صاحب المحل- أمام جهات التحقيق: أداني المجني عليه محمد شريف سراج الدين الموبايل أكلم المتهم الأول عبد الرحمن أيمن محمد ولما كلمته سألني أنت فين قولتله أنا في المحل بتاعي قالي وأنا في المحل بتاعك تعالى أنا عاوزك خدت موتوسيكل من واحد صاحبي وروحت على المحل لقيت المجني عليه محمد شريف سراج الدين في المحل لوحده سألته مين اللي كان عايزني قالي هما كانوا واقفين هنا ولقيت المتهم الأول عبد الرحمن أيمن محمد جاي من ورايا بيقولي تعالى أنا عايزك.