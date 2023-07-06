ابنة أسامة أنور عكاشة:أشكر "الشركة المتحدة" على إنتاجها فيلمًا يجسد حياة والدي

‏قالت الإذاعية نسرين عكاشة ابنة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة أن فكرة توثيق حياة والدها بهذا الاهتمام والتعب فكرة كانت تتمناها وكانت تعتقد أنها لن تكون بهذه السهولة لاعتبارات كثيرة وأنها تشكر الشركة المتحدة.

الشركة المتحدة

وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "مانشيت" تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنها تفاجأت باهتمام الشركة المتحدة بتوثيق حياة والدها وتفاجأت بهذا المجهود، مؤكدة أنها تشعر بالفخر هي وكل أسرتها وأيضا هذا مهم للأجيال القادمة أن ترى النماذج المصرية العظيمة ليس فقط أسامة أنور عكاشة لكن هناك العديد من النماذج المصرية.