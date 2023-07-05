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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيرة الأب الروحي للدراما المصرية|«أسامة أنور عكاشة».. الجزء الأول على شاشة «الوثائقية»

أسامة أنور عكاشة
أسامة أنور عكاشة

أعلنت قناة "الوثائقية" عرضها الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، في شهر يوليو الجاري، وهو الفيلم الذي يتناول سيرة الأب الروحي للدراما المصرية وعميد الدراما العربية "أسامة أنور عكاشة" من الميلاد في مدينة طنطا، ونشأته في كفر الشيخ، مرورًا برحلته في القاهرة، وصولًا إلى مشروعه الدرامي الضخم الممتد عبر نحو أربعين عامًا.

ويوثق الفيلم ما أنجزه "صاحب الحلمية" دراميًّا وفكريًّا على نحو استثنائي حتى تحول إلى نجم في ذاته، كما يطرح عددًا من الأسئلة التي شغلت عقل أسامة، مثل سؤال الهوية المصرية. كذلك يلقي الضوء على إسهاماته في السينما والمسرح، متطرقًا إلى معاركه الممتدة على مختلف الأصعدة.

ويشهد الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة" حضورًا لافتًا لعدد كبير من نجمات الفن ونجومه، منهم: إلهام شاهين، ولوسي، وعبد العزيز مخيون، وصابرين، والمخرج جمال عبد الحميد، كما يستضيف عددًا من الكتاب والنقاد، منهم: الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، سيد محمود، ماجدة موريس، حمدي عبد الرحيم، وأسامة عبدالفتاح.

أسامة أنور عكاشة الوثائقية المسرح السينما الفيلم الوثائقي

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