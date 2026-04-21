التأمين الصحي ببني سويف يوقف التعامل مع مراكز تحصل رسومًا إضافية على المسح الذري ⁩

استجابة لشكوى تم رصدها بشأن تضرر بعض مرضى الأورام من تحصيل مبالغ مالية إضافية نظير خدمات المسح الذري، وما يسببه ذلك من أعباء ومعاناة، والتي كان المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، قد كلف بسرعة فحصها واتخاذ اللازم حيالها.

وأوضح الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف أنه خلال فترة سابقة كان يتم التعامل مع مركزين لإجراء خدمات المسح الذري داخل المحافظة، وقاما بتحصيل مبالغ مالية من المرضى تحت مسمى “فرق صبغة”، وبمجرد تلقي شكاوى المرضى تم فحص الأمر على الفور، والتوجه للتعاقد مع جهات أخرى لا تقوم بتحصيل أية مبالغ إضافية من المنتفعين، وهي مستشفى السلام الدولي، ومستشفى 57357، ومعهد الأورام.

وأضاف أنه تم إيقاف التعامل مع المركزين المشار إليهما ورفعهما من على منظومة التعاقدات، مع إخطار المرضى بالجهات البديلة المتاحة، لضمان حصولهم على الخدمة دون أعباء مالية، مشيرًا إلى أنه لاحقًا تم إعادة التعامل مع أحد المركزين بعد التأكد من التزامه بعدم تحصيل أية مبالغ من المرضى.