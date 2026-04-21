الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الخارجية الإيرانية : قرار المشاركة في مفاوضات إسلام آباد بيد قاليباف

رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف
رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قرار مشاركة طهران في جولة المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد لا يزال قيد الدراسة، مؤكدة أن الحسم النهائي في هذا الملف يعود إلى رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في مؤشر على تعقيدات داخلية تحيط بآلية اتخاذ القرار في القضايا الحساسة.

وأوضح متحدث باسم الخارجية الإيرانية، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن مشاركة إيران في المحادثات ليست قرارًا تقنيًا أو دبلوماسيًا فحسب، بل ترتبط بتقييمات أوسع تشمل الأوضاع السياسية والأمنية، إضافة إلى مواقف المؤسسات السيادية في البلاد. وأشار إلى أن التنسيق جارٍ بين مختلف الجهات المعنية لتحديد الموقف النهائي.

ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الجهود الدولية لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة مع اقتراب انتهاء الهدنة المؤقتة التي تم التوصل إليها مؤخرًا. وتُعد العاصمة الباكستانية إسلام آباد إحدى الساحات المقترحة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات، وسط وساطة إقليمية تهدف إلى خفض التصعيد.

ورغم الحديث عن وجود “زخم دبلوماسي” لدفع المحادثات قدمًا، فإن الموقف الإيراني لا يزال يتسم بالحذر، خصوصًا في ظل ما تعتبره طهران ضغوطًا سياسية تمارسها واشنطن. وكانت إيران قد أكدت في مناسبات سابقة رفضها الدخول في مفاوضات تحت التهديد، مشددة على ضرورة توافر “بيئة متكافئة” للحوار.

في المقابل، تشير تقارير إعلامية إلى تحركات أميركية متسارعة لإحياء المفاوضات، مع توقعات بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى في حال انعقاد الجولة الجديدة. غير أن غياب تأكيد رسمي من الجانب الإيراني حتى الآن يثير تساؤلات حول إمكانية انعقاد اللقاء في الموعد المقترح.

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
الذباب
الذباب
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
