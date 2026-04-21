الاحتلال: دوي صفارات الإنذار في كفار يوفال ومعيان باروخ في شمال إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في عدد من البلدات الواقعة شمال البلاد، من بينها كفار يوفال ومعيان باروخ، في تطور أمني جديد يعكس استمرار التوتر على الحدود مع لبنان.

وأوضح الجيش في بيان مقتضب أن صفارات الإنذار فُعّلت نتيجة رصد تهديدات محتملة، دون أن يحدد بشكل فوري طبيعة هذه التهديدات، سواء كانت صواريخ أو طائرات مسيّرة.

وأضاف أن أنظمة الدفاع الجوي في حالة تأهب، فيما تعمل القوات على التحقق من تفاصيل الحادث.

وتقع البلدتان المستهدفتان في منطقة الجليل الأعلى، بالقرب من الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان، وهي منطقة شهدت خلال الأشهر الماضية تبادلًا متكررًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حزب الله.

ويُعد تفعيل صفارات الإنذار إجراءً احترازيًا يهدف إلى تنبيه السكان للاحتماء في الملاجئ في حال وجود خطر وشيك.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، فيما أُبلغ السكان بالالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية. كما أُفيد بأن حركة الطيران المدني في المنطقة لم تتأثر بشكل ملحوظ، في حين استمرت حالة الاستنفار الأمني.

ويأتي هذا الحادث في سياق تصعيد مستمر على الجبهة الشمالية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023، حيث توسعت دائرة الاشتباكات لتشمل الحدود اللبنانية.