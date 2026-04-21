زامير: الإيرانيون يلعبون بأوراق لا يملكونها

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تصريحات حادة انتقد فيها سلوك إيران، معتبرًا أن “الإيرانيين يلعبون بأوراق لا يملكونها”، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات طهران توسيع نفوذها الإقليمي رغم الضغوط العسكرية والسياسية التي تواجهها.

وبحسب ما أوردته القناة، جاءت هذه التصريحات خلال تقييم أمني داخلي، حيث أشار رئيس الأركان إلى أن إيران تسعى إلى استخدام أدوات غير مباشرة، من خلال حلفائها في المنطقة، لتعزيز موقعها التفاوضي في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف أن هذا النهج ينطوي على “مخاطر تصعيد غير محسوب”، خاصة في ظل التوترات المستمرة على عدة جبهات.

ولم تكشف القناة عن تفاصيل إضافية تتعلق بسياق التصريحات أو توقيتها الدقيق، إلا أنها أشارت إلى أنها تأتي في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، سواء بشكل مباشر أو عبر ساحات إقليمية مثل لبنان وقطاع غزة.

وتتهم إسرائيل طهران بدعم فصائل مسلحة، من بينها حزب الله، وهو ما تنفيه إيران أو تبرره في إطار دعم “حركات المقاومة”.

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الإيراني على هذه التصريحات، غير أن طهران كانت قد أكدت في مناسبات سابقة أنها تتحرك وفق مصالحها الاستراتيجية، وترفض ما تصفه بـ“الضغوط والتهديدات” الإسرائيلية والأمريكية.