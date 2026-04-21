الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

زامير: الإيرانيون يلعبون بأوراق لا يملكونها

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تصريحات حادة انتقد فيها سلوك إيران، معتبرًا أن “الإيرانيين يلعبون بأوراق لا يملكونها”، في إشارة إلى ما وصفه بمحاولات طهران توسيع نفوذها الإقليمي رغم الضغوط العسكرية والسياسية التي تواجهها.

وبحسب ما أوردته القناة، جاءت هذه التصريحات خلال تقييم أمني داخلي، حيث أشار رئيس الأركان إلى أن إيران تسعى إلى استخدام أدوات غير مباشرة، من خلال حلفائها في المنطقة، لتعزيز موقعها التفاوضي في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

 وأضاف أن هذا النهج ينطوي على “مخاطر تصعيد غير محسوب”، خاصة في ظل التوترات المستمرة على عدة جبهات.

ولم تكشف القناة عن تفاصيل إضافية تتعلق بسياق التصريحات أو توقيتها الدقيق، إلا أنها أشارت إلى أنها تأتي في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، سواء بشكل مباشر أو عبر ساحات إقليمية مثل لبنان وقطاع غزة. 

وتتهم إسرائيل طهران بدعم فصائل مسلحة، من بينها حزب الله، وهو ما تنفيه إيران أو تبرره في إطار دعم “حركات المقاومة”.

في المقابل، لم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الإيراني على هذه التصريحات، غير أن طهران كانت قد أكدت في مناسبات سابقة أنها تتحرك وفق مصالحها الاستراتيجية، وترفض ما تصفه بـ“الضغوط والتهديدات” الإسرائيلية والأمريكية.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أحمد جابر : توجيهات الرئيس السيسي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمار والتعاون مع فنلندا

قانون الإجراءات الجنائية

البراءة الكاملة تفتح باب التعويض بقانون الإجراءات الجنائية.. اعرف الشروط

زراعة النواب

زراعة النواب تناقش أزمة زيادة سعر الفائدة على القروض

بالصور

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

