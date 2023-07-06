عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 12 شخصا بحادث إنقلاب ميكروباص على الطريق السياحي في الجيزة

حادث ميكروباص
حادث ميكروباص

أصيب نحو ١٢ شخصا في الجيزة، جراء إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي قبل المريوطية غرب الجيزة.

عايزني فتاة ليل.. صباح تشكو زوجها: قالي انتي خدامة ليا

بتحب ركوب الأتوبيسات.. قصة كريم مع زوجته خديجة في محاكم الأسرة

إصابة ١٢ في إنقلاب ميكروباص بـ الجيزة

تلقت الأجهزة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق السياحي في الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من معاينة أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق السياحي قبل المريوطية، وإصابة ١٢ شخصا بينهم ٤ أطفال.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجري رفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية.

الجيزة ميكروباص المريوطية الطريق السياحى حادث مروري مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار ناري من الزمالك ضد حكام مباراة القمة بعد جدل مواجهة الأهلي والإسماعيلي

الإسماعيلي يعلن رسميا عن مفاوضات نجم الفريق مع الأهلي

300 جنيه في ساعات|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب ومفاجأة بـ عيار21 الآن

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة حول هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلي

محمد حسن يُكذب كريم حسن شحاتة ويفتح النار عليه

تعليق مثير من خالد الغندور على حكم مباراة الأهلي والإسماعيلي

اكتشف خيانتها..مرات البواب ضربت جوزها علقة موت بسبب وضع مخل مع جارهما

عاجل|صاحب هدف الإسماعيلي الملغي: الكرة لمست يدي الشمال قبل دخولها مرمى الأهلي

موضوعات متعلقة

اكتشف خيانتها..مرات البواب ضربت جوزها علقة موت بسبب وضع مخل مع جارهما

لتحقيق أرباح طائلة.. حبس مدير شركة إنتاج فني لإدارتها بدون ترخيص

محاكمة عاملين هشما رأس فرد أمن في مول بأكتوبر

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب في العمرانية لـ 4 سبتمبر

نشرة الحوادث.. مأساة سيدة اكتشفت خيانة حبيبها فأنهت حياتها وسلوك مرات الأب يقود للمشنقة

طمعوا في عربيته.. 30 أغسطس محاكمة 5 مسلحين أمطروا شابا بالرصاص في الجيزة

أوفر دوس.. كشف لغز العثور على جثة شاب ملقى بالشارع في الجيزة

خيانة مع مرات الأب.. أوراق شاب أمام المفتي بسبب إنهاء حياة آخر

ترشيحاتنا

تصادم خطير.. 3 مقاتلات روسية تعترض مسيرات أمريكية في سوريا |شاهد

تداول إجابات إنجليزي الثانوية العامة على تليجرام.. والتعليم تضبط مُصوّر الأسئلة

قطار الطلقة بين الكويت والرياض يدخل حيز التنفيذ

إصابة 12 شخصا بحادث إنقلاب ميكروباص على الطريق السياحي في الجيزة

معاك شهادة جامعية.. احصل على بكالوريوس تمريض من حلوان ببرنامج مكثف 36 شهرًا|اعرف الشروط

16 يوليو بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بمدينة قنا الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

افتكروها دولفين.. سمكة قرش تقترب من مصيفين في شاطئ شهير ببريطانيا| صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاته الداكنة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين البرشومي يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند الاستحمام قبل النوم مباشرة؟

فيديو

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

الفسيخ ولا اللحمة النية .. طبق العيد يشعل الحرب بين اللبنانيين والمصريين

«سابته وهربت»..طفل مسلسل الثمن هادي مقداد يبكي على الهواء بسبب والدته «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ