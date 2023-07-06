النيابة العامة تُجدد حبس شاب شرع في قتل والده بسوهاج

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس شاب في ثلاثينات العُمر، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على والده بسلاح أبيض؛ لرفضه إعطاءه بعض الأموال لتدبير ظروفه المعيشية، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما أصيب عامل في بداية العقد السابع من العُمر، بجرح طعني بالبطن وآخر بالذراع اليسرى، إثر تعدي نجله الثلاثيني عليه بالضرب بسلاح أبيض، بسبب رفضه إعطائه بعض الأموال؛ لتيسير أوضاعه المعيشية، دائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي، بإصابة عامل ستيني بجرح طعني في البطن وآخر في الذراع اليسرى.

بالانتقال والفحص، تبین إصابة المدعو “أحمد. م. ع”، 60 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وبسؤال نجل شقيقه المدعو “حازم. ع”، 44 سنة، مزارع، يقيم بذات الناحية، اتهم نجل المُصاب المدعو “محمد. أ. م”، 31 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بالتعدي على شقيق والده المذكور بالضرب بسلاح أبيض، وإحداث إصابته المنوه عنها؛ بسبب طلب المتهم مبلغ مالي من والده، ورفض الأخير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المُستخدمة بالواقعة “عبارة عن مطواة”، واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.