انهيار منزلين متلاصقين جزئيًا في سوهاج

شهدت منطقة العمري دائرة قسم شرطة أول سوهاج، انهيار جزئي بمنزلين ملاصقين، يتكون كلًا منهما من طابقين ومشيدان بالطوب اللبن والطين ومسقوفان بالعروق الخشبية، وغير مأهولان بالسكان، بناحية شارع الشجيع دائرة القسم، دون أية إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفاده ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بانهيار منزلين ملاصقين جزئيًا.

وبالإنتقال والفحص تبین أن المنزلين ملك كلاً من المدعو "عصام م. م. ر- 55 سنة- عامل- مالك المنزل الأول، والمدعو جمال أ. م. أ- 39 سنة- عامل- مالك المنزل الثاني"، وبسؤال مالك المنزل الثاني والمدعو "عبد النور س.ع- 51 سنة- موظف- ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج"، قررا بمضمون ما تقدم، وعللا سبب الانهيار لقدم المنزلين وتهالكهما.

تم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.