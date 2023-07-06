انخفاض شديد.. تراجع الروبل الروسي لأدني مستوى أمام الدولار واليورو

انخفض الروبل الروسي بأكثر من 3٪ مقابل اليورو في بورصة موسكو خلال تعاملات، اليوم الخميس، متراجعًا عن المعدل التاريخي البالغ 100 روبل.

ووصل الروبل إلى أكثر من 102 ليرة لليورو خلال التعاملات الصباحية، وفقًا لبيانات التداول، مما جعله أقل بمقدار 3 روبل مما كان عليه عند إغلاق التداولات في اليوم السابق.

كما تراجعت العملة الروسية مقابل الدولار الأمريكي، حيث تم تداولها بالقرب من 94 روبل للدولار.

والأسعار مقابل اليورو والدولار في أدنى مستوياتها منذ مارس 2022.

وقالت محافظة بنك روسيا، إلفيرا نابيولينا، اليوم الخميس، إن البنك المركزي قد يتدخل في سوق العملات في حالة وجود مخاطر على الاستقرار المالي الوطني، على الرغم من عدم وجود مثل هذه المخاطر في الوقت الحالي.

وأوضحت أن انخفاض قيمة الروبل يرجع إلى التغيرات في النسبة بين واردات وصادرات روسيا.

ووصفت سعر الصرف العائم بأنه مفيد للاقتصاد، ويساعده على التكيف مع الصدمات الخارجية.