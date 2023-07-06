عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«مضاربة بالعملات».. بيان عاجل من الكرملين بعد ارتفاع أسعار الدولار مقابل الروبل

الروبل والدولار
الروبل والدولار

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن التقلبات الكبيرة في أسعار صرف العملات غالبًا ما تكون ناجمة عن "ألعاب المضاربة"، وحتى الآن لا يمكن استبعاد مثل هذا العامل.

وأوضح بيسكوف: "يمكننا جميعًا أن نرى تقلبات سعر الصرف الدولار الذي آخذ في الازدياد مقابل الروبل الذي آخذ في الانخفاض، ولكن دعونا نتذكر أننا رأينا هذا عدة مرات من قبل، ثم ارتد مرة أخرى". 

وأضاف: "نعلم جيدًا أنه بشكل عام هناك حصة كبيرة من ألعاب مضاربة بـ الدولار في مثل هذه الزيادات التي ربما لا يمكن استبعادها حتى الآن".

وأكد المتحدث باسم الكرملين، على أن الاقتصاد الروسي مستقر بشكل عام، لافتا إلى أن أرقام الاقتصاد الكلي أفضل مما كان متوقع.

وتجاوز الدولار 92 روبل للمرة الأولى منذ 28 مارس 2022، بينما تجاوز سعر صرف اليورو 100 روبل للمرة الأولى منذ نهاية مارس 2022 في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

روسيا توجّه إنذارًا شديد اللهجة للسفير الفنلندي بسبب سياسات بلاده المُعادية

تطور خطير.. الناتو يرفع استعداداته لخوض حرب مع روسيا بـ300 ألف جندي

الكرملين اسعار صرف العملات ديمتري بيسكوف الروبل الدولار سعر الصرف الدولار الاقتصاد الروسي سعر صرف اليورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

حان وقت شراء الذهب.. مفاجأة تضرب عيار 21 في أغسطس

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

قرار جديد من اتحاد الكرة في ايقاف ثنائي الأهلي والزمالك.. تفاصيل

المنتخب الأولمبي في موقف صعب| مصر وإسرائيل وجها لوجه في أولمبياد باريس.. فماذا يحدث؟!

لن نلعب في هذه الحالة.. مرتضى منصور يهدد بانسحاب الزمالك أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

روسيا توجّه إنذارًا شديد اللهجة للسفير الفنلندي بسبب سياسات بلاده المُعادية

روسيا تدعو فرنسا لمعاقبة قاتل الشاب الجزائري نائل

تطور خطير.. الناتو يرفع استعداداته لخوض حرب مع روسيا بـ300 ألف جندي

أكثر من 100 شخص.. روسيا تعثر على جثث مدفونة لسكان دونباس بأوكرانيا

قرار عاجل من روسيا بعد تعرض صحفية ومحام لهجوم وحشي بالشيشان

بعد مداهمته.. روسيا تكشف عن محتويات مكتب ومنزل قائد فاجنر

ترشيحاتنا

ملك السعودية والأمير محمد بن سلمان : الحج حقق نجاحات مشهودة

لن نحيط نفسنا بالسياج.. روسيا ترد على شائعات عمل إنترنت مغلق بالبلاد

وظائف شاغرة في أزهر الشرقية .. الشروط والتفاصيل

منافس الزمالك.. النصر السعودي يعلن اسم مدربه الجديد

بعد تقييد الصين تصديره.. البنتاجون يعلن نقص احتياطيات معدن الجاليوم

شاب يلقي "كسر زجاج" بمياه أحد شواطئ الغردقة لإصابة السائحين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

لبنان.. كلب دوبرمان يهاجم صاحبه فجأة بوحشية |ماذا حدث للشاب؟

بيخافوا يفتحوا الشبابيك.. أسراب الذباب تهدد سكان بلدة بريطانية| ما القصة؟

فيديو

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

فين الحقيقة؟| هل حضر إيهاب توفيق دفنة صديقه علاء عبدالخالق صباحًا ثم أحيا حفلته ليلا؟.. فيديوجراف

مقطع فيديو لرجل يدخل جينيس بهواية غير متوقعة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ