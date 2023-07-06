«مضاربة بالعملات».. بيان عاجل من الكرملين بعد ارتفاع أسعار الدولار مقابل الروبل

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن التقلبات الكبيرة في أسعار صرف العملات غالبًا ما تكون ناجمة عن "ألعاب المضاربة"، وحتى الآن لا يمكن استبعاد مثل هذا العامل.

وأوضح بيسكوف: "يمكننا جميعًا أن نرى تقلبات سعر الصرف الدولار الذي آخذ في الازدياد مقابل الروبل الذي آخذ في الانخفاض، ولكن دعونا نتذكر أننا رأينا هذا عدة مرات من قبل، ثم ارتد مرة أخرى".

وأضاف: "نعلم جيدًا أنه بشكل عام هناك حصة كبيرة من ألعاب مضاربة بـ الدولار في مثل هذه الزيادات التي ربما لا يمكن استبعادها حتى الآن".

وأكد المتحدث باسم الكرملين، على أن الاقتصاد الروسي مستقر بشكل عام، لافتا إلى أن أرقام الاقتصاد الكلي أفضل مما كان متوقع.

وتجاوز الدولار 92 روبل للمرة الأولى منذ 28 مارس 2022، بينما تجاوز سعر صرف اليورو 100 روبل للمرة الأولى منذ نهاية مارس 2022 في نهاية تعاملات اليوم الخميس.