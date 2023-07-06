عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدًا .. عرض فيلم وثائقي عن عادل إمام على "شاهد"

عادل امام
عادل امام

أعلنت منصة شاهد، عن عرض فيلم وثائقي يتحدث عن مسيرة الزعيم عادل إمام الفنية وبقائه في القمة لمدة 60 عاماً وأسرار تروى للمرة الأولى، وذلك غداً الجمعة الموافق 7 يوليو على شاهد مجاناً وبدون اشتراك.

احتفل عادل نجل المخرج رامي إمام بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك فى حفل عائلي اقتصر على حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وتداول عدد كبير من روادمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور من حفل الخطوبة والتى تجمع العروسين بجانب مجموعة من الأصدقاء والأقارب منهم سارة نجلة الزعيم عادل إمام.
 

فنان معتزل يكشف سرا عن عادل إمام من أمام الكعبة

صور جديدة تجمع حفيد عادل إمام مع خطيبته من أيام الطفولة.. شاهد

أول ظهور إعلامي لحفيد عادل إمام 

وقال حفيد عادل إمام في لقاء ببرنامج  mbc trending أنه درس الإخراج والتمثيل في الخارج وقرر أن يخوض التجربة حيث قام بإخراج فيلم قصير. 

وأضاف عادل رامي إمام فى أول ظهور إعلامي : أن جدى الزعيم عادل إمام شجعني كثير وتعلمت منه الكثير من الفنون في هذا المجال بالإضافة إلى نصائح والدى المخرج رامي إمام.

 وأوضح عادل إمام قائلا: أن فيلم عمه الأخير لص بغداد يعد من أفضل الأعمال على المستوى الفني والتكنيك الاخراجي والاكشن الذي احتوى عليه الفيلم.

 

عيد ميلاد الزعيم 

وكان عادل إمام قد احتفل بعيد ميلاده مؤخرا فى حفل اقتصر على حضور الأصدقاء المقربين وعلى رأسهم يسرا ولبلبة وعصام شقيقه والفنان خالد سرحان.

وحرصت الفنانة يسرا، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82. ونشرت يسرا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيه: "أنت قيمتك كبيرة أوي أوي، بشكرك إنك أدتني من خبرتك كتير، فربنا يخليك لينا ويسعدك زي ما أسعدتني". 

 

وأضافت يسرا:"‏كل سنة وإنت طيب وبصحة وخير وسعادة ومنور علينا حياتنا يا زعيم، إحنا كبار بيك وبوجودك معانا، وحقيقي مفيش كلام يوفيك حقك.. وحشتني️ ‎#عادل_إمام".

شاهد عادل إمام الزعيم الزعيم عادل امام رامي امام نجل المخرج رامي إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من محمود كهربا بعد قرار لجنة التظلمات

بعد ضبطها .. مفاجأة غير سعيدة للمتهمة بتسريب امتحان اللغة الأجنبية

أول تحرك من النواب بشأن صعوبة امتحان الإنجليزي ووفاة طالب بالثانوية العامة

لجنة الحكام: إلغاء هدف الإسماعيلي "صحيح".. وسنحول "شيحة" إلى الانضباط

الأهلي مُهدّد بفقد الشناوي وكهربا أمام الزمالك .. اعرف السبب

في البيت المهجور .. عامل يمارس علاقة مع قاصر بالجيزة |والسبب مفاجأة

وفاة طالب ثانوية عامة أثناء تأدية امتحان اللغة الأجنبية بـ أسوان

مفيهوش كلام.. تعليق مثير من شوبير على هدف الإسماعيلي الملغي في الأهلي

موضوعات متعلقة

فقرات إنشادية من فرقة المرعشلي السورية في برنامج «مدد» على الحياة

أخبار الفن| تعليق جديد من أحمد سعد بعد أزمته الأخيرة.. حقيقة تأجيل حفل عمرو دياب في بيروت

الشركة المنظمة ‬⁩تكشف حقيقة تأجيل حفل عمرو دياب في بيروت

شاهد.. صور جديدة من حفل إيهاب توفيق بالعلمين

مي كساب: اشتغلت في أعمال فنية عشان الفلوس

بعد أزمة منظمة الحفل.. أحمد سعد: أنا بحترم المرأة التونسية

هيثم شاكر يطرح أغنية حكايتنا كملت .. فيديو

الجمعة.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في وسط البلد

ترشيحاتنا

رسميًا .. شوبير : الوكرة القطري يتعاقد مع حمدي فتحي 4 مواسم

رابط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM

يسبب النزيف والوفاة .. أعراض مبكرة لـ دوالي المريء لا ينتبه إليها أحد

الدفاع التركية: مليون سوري عادوا لبلادهم بينهم 470 ألفا بـ إدلب

ارتفاع كبير.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة| فيديو

بيان عاجل من أردوغان بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب زيادة الأزمات القلبية الفترة الأخيرة

الأخطر في تاريخ السينما.. كواليس المشهد الأبرز لـ توم كروز بـMission Impossible

الناقد محمد نبيل: كريم عبد العزيز بطل الموسم وبيت الروبي أعلى إيراد يومي

عمرها أكثر من 300000 عام.. العثور على أدوات حجرية بهذه الدولة| شاهد

فيديو

فشلت في استخراج شهادة ميلاد لهما.. أم تتخلص من طفلتيها بالغردقة| تفاصيل

مرتضى منصور: الزمالك لن يلعب أمام الأهلي في هذه الحالة | تفاصيل

استولى على 70 مليون جنيه من الحسابات.. جريمة في بنك تثير جدلا

الخسائر تضرب الذهب وارتفاع الدولار عالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ