غدًا .. عرض فيلم وثائقي عن عادل إمام على "شاهد"

أعلنت منصة شاهد، عن عرض فيلم وثائقي يتحدث عن مسيرة الزعيم عادل إمام الفنية وبقائه في القمة لمدة 60 عاماً وأسرار تروى للمرة الأولى، وذلك غداً الجمعة الموافق 7 يوليو على شاهد مجاناً وبدون اشتراك.

احتفل عادل نجل المخرج رامي إمام بخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك فى حفل عائلي اقتصر على حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.



وتداول عدد كبير من روادمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور من حفل الخطوبة والتى تجمع العروسين بجانب مجموعة من الأصدقاء والأقارب منهم سارة نجلة الزعيم عادل إمام.



أول ظهور إعلامي لحفيد عادل إمام

وقال حفيد عادل إمام في لقاء ببرنامج mbc trending أنه درس الإخراج والتمثيل في الخارج وقرر أن يخوض التجربة حيث قام بإخراج فيلم قصير.

وأضاف عادل رامي إمام فى أول ظهور إعلامي : أن جدى الزعيم عادل إمام شجعني كثير وتعلمت منه الكثير من الفنون في هذا المجال بالإضافة إلى نصائح والدى المخرج رامي إمام.

وأوضح عادل إمام قائلا: أن فيلم عمه الأخير لص بغداد يعد من أفضل الأعمال على المستوى الفني والتكنيك الاخراجي والاكشن الذي احتوى عليه الفيلم.

عيد ميلاد الزعيم

وكان عادل إمام قد احتفل بعيد ميلاده مؤخرا فى حفل اقتصر على حضور الأصدقاء المقربين وعلى رأسهم يسرا ولبلبة وعصام شقيقه والفنان خالد سرحان.



وحرصت الفنانة يسرا، علي تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، الـ 82. ونشرت يسرا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيه: "أنت قيمتك كبيرة أوي أوي، بشكرك إنك أدتني من خبرتك كتير، فربنا يخليك لينا ويسعدك زي ما أسعدتني".

وأضافت يسرا:"‏كل سنة وإنت طيب وبصحة وخير وسعادة ومنور علينا حياتنا يا زعيم، إحنا كبار بيك وبوجودك معانا، وحقيقي مفيش كلام يوفيك حقك.. وحشتني️ ‎#عادل_إمام".