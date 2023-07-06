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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور زملائه في الوسط الفني.. بدء عزاء عبد الرحمن حافظ

صدى البلد

بدأ الان عزاء عبد الرحمن حافظ بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضر عدد من أقاربه وأصدقائه لتقديم واجب العزاء

كما حضر عدد من زملاءه في الوسط الفني والاعلامي منهم الإعلامى عمرو الليثي والمنتجين محمد فوزى وصفوت غطاس والإعلامي عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

نعت نقابة المهن التمثيلية المهندس عبد الرحمن حافظ الرئيس الاسبق لمدينة الانتاج الاعلامي والذي شهدت الدراما المصرية في عهده العديد من الأعمال المتميزة.

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كما نعت مدينة الإنتاج الإعلامي ببالغ الحزن و الأسى المهندس عبد الرحمن حافظ اول رئيس لـ مدينة الإنتاج الإعلامي و رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت مدينة الإنتاج الإعلامي في بيان لها إنها تتقدم وجميع العاملين بها بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

اتحاد الإذاعة والتليفزيون الإعلامي عمرو الليثي الدراما المصرية التليفزيون المصري العزاء والمواساة تقديم واجب العزاء مدينة الانتاج الإعلامي

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