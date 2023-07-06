بحضور زملائه في الوسط الفني.. بدء عزاء عبد الرحمن حافظ

بدأ الان عزاء عبد الرحمن حافظ بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضر عدد من أقاربه وأصدقائه لتقديم واجب العزاء

كما حضر عدد من زملاءه في الوسط الفني والاعلامي منهم الإعلامى عمرو الليثي والمنتجين محمد فوزى وصفوت غطاس والإعلامي عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق.

نعت نقابة المهن التمثيلية المهندس عبد الرحمن حافظ الرئيس الاسبق لمدينة الانتاج الاعلامي والذي شهدت الدراما المصرية في عهده العديد من الأعمال المتميزة.

كما نعت مدينة الإنتاج الإعلامي ببالغ الحزن و الأسى المهندس عبد الرحمن حافظ اول رئيس لـ مدينة الإنتاج الإعلامي و رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وقالت مدينة الإنتاج الإعلامي في بيان لها إنها تتقدم وجميع العاملين بها بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.