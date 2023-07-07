16 ألفا للمتر وأقساط مختلفة.. مفاجأة حكومية بشأن طرح وحدات سور مجرى العيون

قال مصدر بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه جار وضع اللمسات النهائية لطرح وحدات سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، بعدما قامت وزارة الإسكان بمخاطبة وإرسال أسعار الطرح لمجلس الوزراء للموافقة عليها.

شقق سور مجرى العيون

وحسب المصادر فإن السعر المقرر الطرح لـ شقق سور مجرى العيون به يبدأ من 16 ألف جنيه للمتر، وبأنظمة سداد تصل إلى 7 سنوات، لافتا إلي أنه من المقرر اسناد عملية الطرح لبنك التعمير والإسكان باعتباره الذراع الاستثماري الخاص لوزارة الإسكان.

وأشار المصدر إلي أن المواطنين يقوم بسداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، ويتم سداد 70% (باقى ثمن الوحدة) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5 % مصاريف تحصيل)، ويُستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح وبيع المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الكائنة بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، كما تمت الموافقة على قيام محافظة القاهرة بتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في نقل ملكية ما يخص كافة الوحدات المُباعة، من نصيبها من أرض المشروع بمنطقة سور مجرى العيون بالمحافظة، حتى يتسنى للهيئة البدء في اجراءات الطرح والبيع واستكمال الاجراءات طبقاً للقواعد المتبعة في هذا الشأن.

ويعد مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضاري، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي، ومشروعات تطوير القاهرة التاريخية التى تم ويجرى تنفيذها، تهدف للارتقاء بمستوى إحدى أهم المناطق بمدينة القاهرة، ضمن جهود الدولة لتطوير العمران القائم.

تفاصيل مشروع سور مجري العيون

يقام مشروع سور مجري العيون علي مساحة 95 فدانا، ويحتوي علي 79 عمارة سكنية، بارتفاعات مختلفة، بإجمالي 1924 وحدة سكنية، وتبدأ مساحات الوحدات المقرر طرحها من 120 مترا إلي 180 مترا مربعا، كاملة التشطيب.

ويضم المشروع 18 وحدة تجارية بالدور الأرضي ببعض العمارات، كما يشمل المشروع تنفيذ مول تجارى إداري ترفيهي، يُقام على مساحة 51 ألف م2، ويضم مطاعم وسينمات، وغيرها من الأنشطة، وجراجا يسع 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول.

كما يضم المشروع فندقا سياحيا بطاقة 1200 غرفة فندقية متميزة، والتي فازت بإدارته شركة هيلتون العالمية، بعد منافسة قوية مع 4 شركات عالمية على الإدارة كانت من بينها 3 فنادق وهي: ماريوت وفور سيزون وسويس إن.

أما عن شروط حجز شقق سور مجري العيون؛

أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

الا يقل من المتقدم عن 21 عام في تاريخ الطرح وان يكون له اهلية التصرف والتعاقد.

تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتحيلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تلبيه أو انذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

يقر المتقدم للحجز بانه قد اطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة كما يعتبر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعم التام بالمواقع محل الطرح.

ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والاجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلًا.

تطوير سور مجرى العيون

في هذا الصدد كان قد أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتنفيذ مشروع تطوير سور مجرى العيون، موضحًا أن هذه المنطقة كانت عبارة عن «خرابة».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم نقل مصانع المدابغ، المتخصصة في صناعة الجلود، والتي كانت تنشر رائحة كريهة لا يقدر السكان على استنشاقها، في منطقة مجرى سور العيون.

وأضاف موسى، نه سيتم تسليم الشقق السكنية من مشروع سور مجري العيون بعد عيد الأضحى المبارك، وسيكون هناك مولات تجارية، وتقدم الخدمات للمواطنين، وفقا لما قاله هاني يونس مستشار رئيس مجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن الإقبال على شقق مشروع مجرى العيون سيكون كبيرا لأنها منطقة تقدم العديد من الخدمات المختلفة «الخدمية، السياحية، الترفيهية».

ولفت أحمد موسى، إلى أن الدولة تسعى لتطوير القاهرة التاريخية، والحفاظ على تاريخها، وهذا ما تم فعله في مشروع مجرى سور العيون، الدولة هدفها التشييد والبناء، وهتفضل تبني وتعمر وتقدم الخدمات المميزة للمواطنين.