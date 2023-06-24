أحمد موسى : إنشاء مولات تجارية بـ سور مجرى العيون | فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتنفيذ مشروع تطوير سور مجرى العيون، موضحًا أن هذه المنطقة كانت عبارة عن «خرابة».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم نقل مصانع المضابغ، المتخصصة في صناعة الجلود، والتي كانت تنشر رائحة كريهة لا يقدر السكان على استنشاقها، في منطقة مجرى سور العيون.

وأضاف موسى، مساء اليوم السبت، أنه سيتم تسليم الشقق السكنية من مشروع سور مجري العيون، بعد عيد الأضحى 2023، وسيكون هناك مولات تجارية، وتقدم الخدمات للمواطنين، وفقا لما قاله هاني يونس مستشار رئيس مجلس الوزراء عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدي البلد»، أن الإقبال على شقق مشروع مجرى العيون سيكون كبير لأنها منطقة تقدم العديد من الخدمات المختلفة «الخدمية، السياحية، الترفهية».

ولفت أحمد موسى، إلى أن الدولة تسعى لتطوير القاهرة التاريخية، والحفاظ على تاريخها، وهذا ما تم فعله في مشروع مجرى سور العيون، الدولة هدفها التشييد والبناء، وهتفضل تبني وتعمر وتقدم الخدمات المميزة للمواطنين.