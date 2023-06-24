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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شراكة إستراتيجية .. أحمد موسي يعلق علي زيارة رئيس وزراء الهند لمصر

رئيس الوزراء المصري
رئيس الوزراء المصري ونظيره الهندي

علق الإعلامي أحمد موسي، علي زيارة رئيس الوزراء الهندي الي مصر، قائلاً "النهاردة استقبل الدكتور مصطفي مدبولي نظيره الهندي .. وبكرة هيبقي في اجتماع مهم مع رئيس الوزراء الهندي الذي وصل عصر اليوم إلي القاهرة".

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وأضاف "موسي" خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن غداً سيكون هناك استقبال رسمي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لضيف مصر رئيس الوزراء الهندي، وهناك شراكة استراتيجية بين البلدين علي مستوي الفترة الماضية.

وتابع أحمد موسي، أن زيارة ناريندا مودي رئيس الوزراء الهندي تؤكد تطور الشراكة بين الدولة المصرية والهندية وتم ترقية هذه الشراكة لتصل شراكة إستراتيجية هامة.

الإعلامي أحمد موسى الدكتور مصطفى مدبولى الدولة المصرية رئيس الوزراء الهندي زيارة رئيس الوزراء الهندي قناة صدي البلد

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