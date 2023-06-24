أحمد موسى : اللي حصل في روسيا ثورة 30 يونيو صدّت حدوثه بمصر

قال الإعلامي أحمد موسي، إن قوات فاجنر يبلغ عددها 25 ألف جندي، ويحملون أسلحة ثقيلة وخفيفة ومدرعات، كما أن هذه القوات لها جنود في العديد من الدول، منها «ليبيا والسودان».

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "علي مسؤوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد"، أن بوتين وصف قائد فاغنر بالخائن الأكبر، وفي حالة القبض عليه قد يواجه السجن 20 عاما، كما أن الذي حدث اليوم عبارة عن انقلاب عسكري في الجيش الروسي، لافتا إلى أن قائد فاغنر يعد العدو الأول لبوتين مثله مثل زيلينسكي، وهذه الحرب في صالح أمريكا والاتحاد الأوروبي.

وأكد موسى، أن ما حدث في روسيا اليوم كان سيحدث في مصر 2013، ولكن ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر من حرب أهلية، والسلاح يكون في يد الجيش والشرطة فقط.