أحمد موسى : القوات الروسية تنتشر في موسكو بعد تمرد فاجنر

قال الإعلامي أحمد موسي، إن قوات فاغنر كانت تستخدمها روسيا في تصفية الحسابات ومساعدتها في الحرب ضد أوكرانيا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي ظهر اليوم في فيديو وقال إن هذه القوات تمردت علي الجيش وأنه سيتم مواجهتهم وحسابهم.

وأضاف "أحمد موسي" خلال برنامجه "علي مسؤوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الجيش الروسي نشر قواته في العاصمة موسكو بعد تمرد قوات فاغنر ويحيط مجلس النواب، موضحاً أن بوتين ذهب إلي الكرملين ليدير الخطر الذي يواجه البلاد في الوقت الحالي.

وتابع أحمد موسي، أن قائد قوات فاغنر اتهم وزير الدفاع الروسي بالخيانة عدة مرات في الأوقات السابقة وهذه كانت بداية التمرد.

وأشار إلى أن اليوم بدأت السلطات الروسية في التحفظ علي بعض أموال قوات فاغنر بعد التمرد علي قيادة الجيش الروسي، لافتاً إلى أن قائد قوات فاغنر يدخل مقر قيادة الجيش الروسي في روستوف.