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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حدائق وممشى للأهالي.. أحمد موسى مبهور بتطوير السويس| فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أبدى الإعلامي أحمد موسى، إعجابه بما لمسه خلال زيارته إلى السويس اليوم من تطوير كبير طرأ على المحافظة الساحلية، قائلا: «مصدقتش اللي شوفته».


وأوضح أحمد موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن محافظة السويس كانت تعاني من أزمة الصرف الصحي الذي كان يغرق شوارع المحافظة، مضيفا: «كنت أتساءل مفيش مسؤول بيشوف الشوارع».


وتابع موسى: «السويس المفترض أنها تكون سياحية زي بورسعيد والإسماعيلية بل تكون أفضل باعتبارها تطل بالكامل على الخليج».


وأردف: «محدش سأل في أهالي السويس ولا حد شافهم وكانوا لا يجدون مستشفى كويس ومايه كويسة، ولم يكن لديهم مكان للترفيه أو الخروج.. تخيل مكانش عندهم شاطئ في السويس رغم أنها تطل على الخليج »، معربا في الوقت ذاته عن سعادته بحجم التطوير في المحافظة.


وأكمل: «لاقيت جناين في السويس وأصبح هناك منازل وعمارات جديدة بعدما كانت تعاني من منازل متهالكة وممشى أهل السويس على غرار ممشى أهل مصر».
 

 

أحمد موسى

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