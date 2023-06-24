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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد فاجنر ينفذ تهديده .. قوات المرتزقة المتمردين يزحفون نحو موسكو

قائد فاجنر
قائد فاجنر

أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر مطلعة كشفت عن أن قافلة من مقاتلي مجموعة فاجنر المتمردة ضد قيادات روسيا تضم نحو 5000 مقاتل بقيادة ديمتري أوتكين تقترب من ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

ودوى منذ قليل إطلاق نار من قبل قوات فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، قرب مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في مدينة روستوف جنوب روسيا.

ووثق مقطع فيديو متداول، إطلاق قوات مجموعة فاجنر الروسية العسكرية الخاصة، ما لا يقل عن 5 رصاصات على مقر المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف أون دون، مع وصول قوات أحمد الشيشانية إلى المدينة.

ووصلت قوات أحمد الشيشانية مدينة روستوف الروسية، لقمع تمرد مجموعة "فاجنر" العسكرية، بعدما هدد قائد المجموعة يفجيني بريجوزين بقرب السيطرة على موسكو.

وحذرت وزارة ‏الخارجية الروسية الدول الغربية من استغلال تمرد فاجنر لتحقيق أهدافها النابعة من كراهية روسيا.

وشهدت الساعات الماضية، إعلان قائد مجموعة فاجنر الروسية المقاتلة يفجيني بريجوجين، التمرد المسلح ضد موسكو بعد اتهام فاجنر بقصف قواتها من قبل طائرات روسية.

الحرب الروسية الأوكرانية
ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، استخدمت موسكو مجموعة فاجنر المسلحة في حربها ضد أوكرانيا وآخرها معركة باخموت، لكن هذا التحالف لم يعد موجودا الآن بعد مزاعم تمرد مسلح لهذه المجموعة ضد روسيا نفسها.

الخارجية الروسية الحرب الروسية تمرد مجموعة فاجنر العسكرية

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