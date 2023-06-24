أحمد موسى: روسيا تعلن حالة الطوارئ في موسكو بعد تمرد قوات فاجنر|فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الكرملين أعلن أن الرئيس بوتين أعلن الخلفاء عن الوضع في روسيا، مشيراً إلى أن روسيا أعلنت حركة الطيران لا توجد بها مشاكل.

وأضاف "أحمد موسي" خلال مداخلة هاتفية في برنامجه "علي مسؤوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن روسيا تعلن حالة الطوارئ في موسكو بعد تمرد قوات فاغنر، تحسباً لأي أعمال عنف من قبل هذه القوات، موضحاً أن قائد قوات فاغنر كانت قريبا جداً من الرئيس بوتين.

وتابع أحمد موسي، أن رئيس الشيشان أعلن استعداده لحماية روسيا من تمر قوات فاغنر، لافتاً إلى أن المدعي العام في روسيا أعلن عن إغلاق كافة قنوات ومواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بقوات فاغنر.