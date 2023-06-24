عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: روسيا تعلن حالة الطوارئ في موسكو بعد تمرد قوات فاجنر|فيديو

أحمد موسي
أحمد موسي

قال الإعلامي أحمد موسي، إن الكرملين أعلن أن الرئيس بوتين أعلن الخلفاء عن الوضع في روسيا، مشيراً إلى أن روسيا أعلنت حركة الطيران لا توجد بها مشاكل.

txt

أحمد موسى : القوات الروسية تنتشر في موسكو بعد تمرد فاجنر

txt

حدائق وممشى للأهالي.. أحمد موسى مبهور بتطوير السويس| فيديو

 

وأضاف "أحمد موسي" خلال مداخلة هاتفية في برنامجه "علي مسؤوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن روسيا تعلن حالة الطوارئ في موسكو بعد تمرد قوات فاغنر، تحسباً لأي أعمال عنف من قبل هذه القوات، موضحاً أن قائد قوات فاغنر كانت قريبا جداً من الرئيس بوتين.

وتابع أحمد موسي، أن رئيس الشيشان أعلن استعداده لحماية روسيا من تمر قوات فاغنر، لافتاً إلى أن المدعي العام في روسيا أعلن عن إغلاق كافة قنوات ومواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بقوات فاغنر.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الرئيس بوتين القوات الروسية الوضع في روسيا رئيس الشيشان قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكلها اتغير .. رضوى الشربيني تظهر بقوام مميز في أحدث إطلالة

بعد تمرد فاجنر .. السفارة الروسية توجه رسالة عاجلة للمصريين

في بيراميدز نهائيًا | شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن سيف جعفر

عاق .. والد حسام حبيب يهاجم ابنه بكلمات صادمة

محامي طبيب الساحل يكشف مفاجآت جديدة .. الأمن الوطني وقضية أموال عامة

مصرع طاقمها .. فاجنر تسقط مروحية روسية في فورونيج

صدمة لعشاق القلعة البيضاء.. بيراميدز يخطف لاعبين من الزمالك

دبدوبة.. والد حسام حبيب يثير الجدل بعد خلافه مع ابنه| مَن يقصد؟

ترشيحاتنا

نقطة واحدة تفصل النجم الساحلي عن التتويج بالدوري التونسي |تفاصيل

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمود خلف

الخارجية الفلسطينية تحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين

بموافقة واتفاق مع بوتين.. تفاصيل قبول قائد فاجنر وقف تحرك مقاتليه في روسيا

بعد حالة الجدل.. تعرف على سبب إلغاء معرض كاريكاتير عن الشيخ الشعراوي|خاص

سليمان عيد يكشف سر خلافه مع أحمد السقا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ندمانة على شغلى فى شارع الهرم .. صور أثارت الجدل لـ بوسى

الصور الأولى لـ حفل زفاف شقيق أصالة على أخت إعلامية شهيرة ..شاهد

بعد شائعة طلاقها .. جوري بكر تثير الجدل من جديد

بعد ظهورها في حمام السباحة .. صور أثارت الجدل لـ منة عرفة

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ