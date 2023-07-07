لأول مرة بمستشفى السويس العام .. تدخل عاجل وخطير لإنقاذ مريض من موت محقق

في إنجاز جديد لمستشفى السويس العام، قام فريق قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى السويس العام ، بإجراء جراحة عاجلة ودقيقة لمريض يبلغ من العمر 45 عام جاء صباح اليوم مطعون بمنطقة الصدر ويعاني من نزيف شديد مما أدى إلى استرواح هوائي و نزيف دموي بالصدر وعلي الفور تم التعامل مع الحالة و تحضير المريض للعمليات واصلاح الاضرار التي تسببت بها الطعنة في عملية خطيرة ودقيقة للغاية.

وقد تم إيداع المريض بالعناية المركزة مع المتابعة الدورية من قبل الفريق الطبي لحين تماثله للشفاء، ويذكر أن مثل هذه العمليات تعد من العمليات النادرة التي يتم إجراؤها في ضوء الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى السويس العام والتي كانت غير متاحة سابقآ وأصبحت متاحة الأن علي يد امهر الاطباء بكافة التخصصات لجميع المرضى وذلك بفضل دعم وتوجيهات سيادة اللواء ا. ح عبد المجيد صقر محافظ السويس بتوفير كافه الامكانيات البشرية والمادية لمستشفى السويس العام وتوفيرا على الموطنين عناء السفر والجهد في إجراء العمليات خارج المحافظة.

وعلى جانب متصل تتقدم الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي علي مجهوداتهم وتفانيهم بالعمل تجاه المرضى.