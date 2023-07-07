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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرغيزستان .. السلطات تحبط محاولة انقلاب على السلطة

صدى البلد

أعلنت الاستخبارات القيرغيزيّة اليوم الجمعة أنّها اعتقلت أعضاء في حزب المعارضة الرئيسي بتهمة التحضير لانقلاب على السلطة.

وقالت الاستخبارات في بيان إنّها "أحبطت الأنشطة غير القانونيّة لأعضاء في حزب بوتون قرغيزستان (قرغيزستان الموحدة) كانوا يخطّطون سرا لأعمال شغب واضطرابات واسعة النطاق في البلاد، بغية الدفع إلى انقلاب".

وذكرت أنّ عمليّات تفتيش جرت في منازل "عشرة من أعضاء الحزب"، مشيرة إلى أنّ اثنين منهم "وُضِعا رهن التوقيف الاحتياطي" فيما "تتواصل إجراءات التحقيق مع الموقوفين الآخرين".

ويتمثّل "حزب قرغيزستان الموحدة" بستّة أعضاء في البرلمان ويقوده القومي أدخان مادوماروف المرشّح السابق للانتخابات الرئاسيّة عام 2021. وتتّهم الاستخبارات الحزب بأنّه نسّق أنشطة الأشخاص الموقوفين.

ومادومروف مُلاحق على خلفيّة التسبّب بـ"أعمال شغب" و"إساءة استخدام السلطة" في قضيّة يعود تاريخها بحسب وسائل إعلام محلّية إلى العام 2009.
 

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