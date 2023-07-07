ضبط كميات من الجمبري والإستاكوزا منتهية الصلاحية بمطعم في دهب

تمكنت حملة شنتها مديرية التموين بجنوب سيناء بالتعاون مع مجلس مدينة دهب من ضبط كميات من كميات من الجمبري و الاستاكوزا منتهية الصلاحية باحد مطاعم مدينة دهب مستغلين فترة الإقبال السياحي علي مدينة دهب .

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجاره واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة على المحلات العامه و الاسواق والمطاعم لطبيعة جنوب سيناء بأنها أحد أهم المقاصد السياحية بمصر .

شن إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين حملة امس برئاسته، وبالتنسيق مع اللواء احمد جميل رئيس المدينة ضمت كلا من عبد الراضي محمود مدير فرع حماية المستهلك بجنوب سيناء ومحمود عبود واحمد محمود ومحمد الزيات ورباب إبراهيم.

وتم ضبط 28 كيس جمبري زنة الكيس 1.2 كجم بإجمالي 33.6 كجم منتهية الصلاحية وكذلك 16 طبق استاكوزا مجمده غير مصحوبه باى بيانات انتاج أو صلاحيه بإجمالى 11.2 كجم، علاوة علي 7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، 14 محضر عدم حمل شهادات صحية، و1 محضر بيع أزيد من السعر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

جمبري استكوزا

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