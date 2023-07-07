شهامة 3 شباب تسقطهم وسط النيران بمنشأة القناطر

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في إصابة 4 اشخاص في حريق بمنزل بمنشاة القناطر.

وانتدبت النيابة خبراء المعمل الجنائي لفحص ملابسات الحريق وبيان أسبابه والخسائر التي خلفها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن نشوب الحريق داخل منزل بجوار جسر البصل، وعند محاولة ٤ عمال إجراء عمليات الإطفاء أسقط بهم السقف وسط النيران.

بالفحص تبين نشوب حريق داخل منزل قرية نكلا نتيجة ماس كهربائي ما أسفر عن إصابة رزق خليل 40 سنة، مصطفى ماهر 30 سنة، محمود رفعت 30 سنة وأحمد شهاب 30 سنة.

نقل المصابون إلى مستشفى مبارك المركزي للعلاج وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق دون امتداده إلى المجاورات وانتداب لجنة من المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.