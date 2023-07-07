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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رجّعولي فلوس العملية | سيدة تفتعل أزمة بمستشفى في أكتوبر.. والشرطة تتدخل

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات محاولة اقتحام سيدة غرفة عمليات في مستشفى خاص بـ أكتوبر بعد حدوث مضاعفات لوالدتها نتيجة إجراء جراحة لها بالمستشفى. 

وتبين من التحريات ان السيدة كانت ترغب في استرداد اموال الجراحة التي اجريت لوالدتها بحجة ان الاطباء لم يعالجوها لكنهم أكدوا لها أنهم فعلوا ما في وسعهم ولا يمكن استرداد قيمة الجراحة وانها كاانت تغادر وتعود لعدة مرات حتى تحصل على الأموال. 

 

وأشارت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة الى ملابسات مشاجرة لسيدة مع طاقم طبي في مستشفى خاص بأكتوبر حيث تبين أن السيدة ترغب في استرداد قيمة عملية جراحية أجرتها المستشفى لوالدتها واتهمتهم بالإهمال بسبب حدوث مضاعفات طبية لها بعد الجراحة. 

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من مستشفى خاص للحالات الحرجة وجراحات المخ والأعصاب يفيد بمحاولة إحدى السيدات اقتحام غرفة العمليات بحثا عن الطبيب الجراح الذي أجرى جراحة لوالدتها منذ أسابيع وذلك لاستعادة مبلغ العملية.

 

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ وتبين أن السيدة تثير الشغب داخل مستشفى خاص بـ أكتوبروهو ما وثقته كاميرات المراقبة وتم اصطحابها إلى قسم أول أكتوبر.

ستشفى خاص بـ أكتوبر يحرر محضر ضد أهل مريضة 

وحررت إدارة المستشفى محضرا ضد السيدة واثنين مرافقين لها لاعتدائهم على الأطباء وإثارة الشغب داخل المستشفى ومحاولة اقتحام غرفة العمليات للاعتداء على الجراح الذي أفاد في محضر الشرطة بأن العملية التي أجريت لوالدة المتهمة لا يوجد فيها أي خطأ لكنها تريد ابتزاز المستشفى ماليا حيث خرجت والدتها بعد إجراء الجراحة إلا أن السيدة ذهبت إلى المستشفى حوالي 3 مرات مطالبة بمبلغ العملية. 

ولم يتبادل الطرفان أي اتهامات وتم أخذ تعهد على السيدة بعدم التعرض لطاقم الأطباء أو التمريض بالمستشفى.

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