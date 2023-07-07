قافلة الأزهر والأوقاف : ديننا الحنيف اعتنى بالنشء .. وحقوقهم علينا كثيرة

انطلقت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي القاهرة (مدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقًا)، وشمال سيناء (العريش)، اليوم الجمعة 7/ 7/ 2023م، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "عناية الإسلام بالنشء".

وأكد علماء الأزهر والاوقاف أن ديننا الحنيف اعتنى بالنشء عناية بالغة، فهم مستقبل الأمم، ولهم علينا حقوق كثيرة، من أهمها التنشئة الصحيحة دينيًّا وفكريًّا ووطنيًّا منذ نعومة أظافرهم، حتى لا تتخطفهم أو تنال منهم أيدي المتطرفين.

كما أكدوا أن العناية بالنشء مسئولية الآباء والمعلمين والمجتمع كله، حتى يخرج النشء مستقيمًا، ناضجًا، وطنيًّا، يبني ولا يهدم، ويعمر ولا يخرب، يدرك معنى الحياة، ويواجه التحديات بعزيمة قوية، وروح وثابة نحو البناء والتعمير وعمارة الكون، وحب الخير للناس جميعًا، حيث يقول نبينا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "إِنَّ اللَّهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفَظَ أَمْ ضَيَّعَ، حَتَّى يَسْأَلَ الرَّجُلَ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ"، ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: "إن الصبي أمانة عند والديه ... فإن عُوِّد الخير وُعلِّمَه، نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلِّم له ومؤدِّب".

كما أشاروا إلى أن الإسلام أرشدنا إلى الإحسان إلى النشء، ومعاملتهم بالرفق والرحمة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ"، وعندما كان نبينا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذْ أَقْبَلَ حَسَنٌ، وَحُسَيْنٌ، وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ (صلى الله عليه وسلم) فَحَمَلَهُمَا، وقال: "إِنِّي رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَمْشِيَانِ، وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا"، وحينما مر سيدنا أنس بن مالك (رضي الله عنه) على صبيان وسلم عليهم، قال: كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يفعل ذلك؛ وذلك لما يتركه ذلك الإحسان في نفس النشء من الحب لمن أحسن إليه، والإصغاء لنصحه وتوجيهه.

ولا شك أن الإسلام قد اعتنى بتكوين النشء إيمانيًّا وأخلاقيًّا، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضي الله عنهما) قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَوْمًا، فَقَالَ: "يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ"، وعن عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلمَةَ (رضي الله عنهما) قَالَ: كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ [أي: الإناء]، فَقَالَ لِي (صلى الله عليه وسلم): "يَا غُلَامُ، سَمِّ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ".

كما أكدوا أن تعليم النشء تعليمًا صحيحًا يسهم في بناء مجتمع سوي متماسك مترابط، ومن أعظم ذلك تعليم القرآن ومعانيه وأحكامه وآدابه، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَهُ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّة"، ويقول الحافظ السيوطي (رحمه الله): "تعليمُ الصبيانِ القرآنَ أصلٌ من أصول الإسلام، فينشئون على الفطرة، وتسبق إلى قلوبِهِم أنوارُ الحكمة".

وشارك في القافلة كل من:

أولاً : مديرية أوقاف القاهرة (مدينة الأمل - عزبة الهجانة سابقًا)، وبيانها كالتالي :

1. د/ سعيد حامد مبروك - مدير الدعوة - السيدة عائشة (رضي الله عنها) - شارع مصطفى النحاس - أسفل التبة.

2. الشيخ/ هشام نتاجي أمين - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الشهيد حمزة (رضي الله عنه) - شارع جمال حمدان.

3. الشيخ/ هاشم حنفي محمد - إمام وخطيب - نور الإسلام - شارع لواء الإسلام.

4. الشيخ/ أحمد أسامة علي - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الفاروق عمر (رضي الله عنه) - شارع عمر بن الخطاب.

5. الشيخ/ أحمد سعد فتح الباب - إمام وخطيب - عباد الله الذاكرين - شارع الورشة - أمام الثلاجة.

6. الشيخ/ إبراهيم حسان أمين - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الصلاح - شارع الفيوم.

7. الشيخ/ أنور الكومي متولي - إمام وخطيب - الحرمين - شارع الورشة - تقاطع خالد بن الوليد.

8. الشيخ/ يوسف محمد حسن - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الرحمن أبو أمين - 1 شارع أبو أمين.

9. الشيخ/ أحمد حلمي محمود - إمام وخطيب - المهدي - شارع حسني مبارك.

10. الشيخ/ رجب عبد الرحمن أمين - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - ضياء الحق - شارع ضياء الحق أمام كنيسة العذراء.

ثانياً : مديرية أوقاف شمال سيناء (العريش)، وبيانها كالتالي :

1. الشيخ/ محمود أحمد مرزوق - مدير المديرية - النصر - شرق العريش.

2. الشيخ/ عبد الناصر مصبح إبراهيم - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الرفاعي - شرق العريش.

3. الشيخ/ محمد محمد عطية - إمام وخطيب - أم القرى - شرق العريش.

4. الشيخ/ محمود فاضل عبد الفضيل - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - القرماني - شرق العريش.

5. الشيخ/ محمود السيد محمود - إمام وخطيب - السلام أبو صقل - شرق العريش.

6. الشيخ/ أحمد علي المجلي - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الهادي - شرق العريش.

7. الشيخ/ عبد الله ناصر عبد الله - إمام وخطيب - العاطي الوهاب - غرب العريش.

8. الشيخ/ علي السيد عبد الجليل - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - أبو بكر - الفواخرية - غرب العريش.

9. الشيخ/ محمد الكيلاني محمد - إمام وخطيب - عمرو بن العاص (رضي الله عنه) - غرب العريش.

10. الشيخ/ محمد السيد عوض - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - الفتاح - غرب العريش.