الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء: أي دولة في العالم تستطيع إجراء اختبارات بمصر

قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه ‏من المفترض في عام 2030 أن يكون قد اكتمل موضوع توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وفي هذا الوقت ستكون مصر تمتلك مجموعة من الأقمار الصناعية تستطيع أن توفي لها العديد من متطلبات التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030.

الاقتصاد المصري



‏وتابع شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أي دولة في العالم تستطيع إجراء اختباراتها في مصر وهذا سيعود بالنفع على الدولة المصرية والاقتصاد المصري لأن ذلك سيكون مصدر للعملة الصعبة.