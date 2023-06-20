وكالة الفضاء المصرية تختبر القمر الصناعي "مصر سات 2"..الأحد القادم

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، عن إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات 2 ،والذي يأتي بالتعاون مع الجانب الصيني.

وأوضحت وكالة الفضاء المصرية، أنه سوف يتم إجراء اختبار القمر الصناعي يوم الأحد الموافق 25 /6 / 2023، بحضور لفيف من المسؤولين بالدولة والشخصيات البارزة بمجال قطاع الفضاء داخل مركز الـ AITC.



وعلى جانب آخر زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وكالة الفضاء المصرية، وذلك بناءً على دعوة الدكتور شريف صدقى الرئيس التنفيذى للوكالة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزير ناقش مع رئيس وكالة الفضاء المصرية التعاون المستقبلى، من خلال تشجيع الاستفادة من نتائج البحوث والدراسات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، خاصة المتعلقة بمراقبة المناخ والطقس، وتأثير ذلك على النظم الصحية.