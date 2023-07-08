الحبيب بـ ١٠٠ لعيب.. أفشة يدعم حمدي فتحي بعد انتقاله للوكرة القطري

شارك لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة، صور مع حمدي فتحي نجم الفريق بعد انتقاله إلى الوكرة القطري،وذلك عبرحسابه علي موقع "انستجرام"

ونشر مجدي افشة ، صور له بصحبة حمدي فتحي وكتب قائلا: "الانضباط اساس اي نجاح الرجوله في كل المواقف اللعب لحداخر نفس الغيره والحب والانتماء، بالراس وبالرجل باليمين وبالشمال ، بالادب الشديد والطيبه الكبيره بالذوق وبالعافيه لازم هتحب حمديفتحي، مش مجرد لعيب كوره ده نموذج للراجل الصح الي تتمني تشوف ابنك زيه رحلتي مع حمدي فتحي في الاهلي او في انبي مليانهذكريات كلها تشهد علي الكفاح ،، ربنا معاك يا حمدي وشكرا علي كل حاجه .. فعلا صلي ع الحبيب حمدي فتحي ب ١٠٠ لعيب".

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت، على ستاد برج العرب، ضمنمنافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.



وكان فريق الأهلي قد تغلب على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، على استادالجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز الهدف، بيرسي تاو.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويحتاج الأهلي إلى 5 نقاط؛ من أجل الوصول إلى النقطة 77، وإعلان تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي.