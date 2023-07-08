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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبيرة: أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية خلفا مشكلات اقتصادية مختلفة

الدكتورة رانيا الجندي،
الدكتورة رانيا الجندي، الخبيرة الاقتصادية

قالت الدكتورة رانيا الجندي، الخبيرة الاقتصادية، إن أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، خلفا مشكلات اقتصادية مختلفة، مشيرة إلى أنه خلال فترة انتشار كورونا، شهد العالم فترة ركود، حيث كان الجميع يجلس في المنازل.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "بيت للكل" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "انعكاس أزمة روسيا وأوكرانيا، كانت على الغذاء، فأسعار الغذاء ارتفعت بشكل كبير، والمواطن الآن لا يستطيع أن يشترى ما كان يشتريه قبل الأزمة، وهناك مضاعفة في الإنفاق".

وتابعت أنه يجب أن نتعايش مع الأزمات لأن أزمات العالم لن تتوقف، والأزمات الاقتصادية تظهر بين الحين والآخر.

أزمتي كورونا الحرب الروسية الأوكرانية مشكلات اقتصادية انتشار كورونا كورونا

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