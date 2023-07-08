عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكالة الفضاء المصرية: نستخدم الأقمار الصناعية لتعظيم الاستفادة من المشاريع ..ونعمل على تصميم مختبر متخصص ومتكامل

الدكتور شريف صدقي
الدكتور شريف صدقي رئيس وكالة الفضاء المصرية

حل الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ضيفا في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، وتحدث عن دور وكالة الفضاء المصرية في توطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وفوائد الأقمار الصناعية.

 

 

مصر من أولى الدول امتلاكا لأقمار البث


‏قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القانون رقم 3 لعام 2018 نص على دور وكالة الفضاء المصرية في توطين تكنولوجيا تصنيع وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.

 

‏وتابع شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأقمار الصناعية مهمة جدا وأصبحت ضرورة وليست رفاهية، وهامة جدا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030، مؤكدا أن مصر من أولى الدول التي امتلكت أقمار البث الفضائي.

نستخدم الأقمار الصناعية لتعظيم الاستفادة من المشاريع

 

‏قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه في عام 2007 أطلقت مصر أول قمر صناعي خاص بالاستكشاف في مدار منخفض هدفه التصوير، وكان بداية لتدريب كوادر مصرية على تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية، وهذا تم في دولة أوكرانيا عام 2003 وتدرب مجموعة من المهندسين المصريين على هذه التكنولوجيا.

 

‏وتابع شريف صدقي شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الأقمار الصناعية في المدارات المنخفضة تعطينا صورة كاملة على كل الموارد الموجودة في الدولة المصرية مثل الأنهار والمياه والزراعة وتحليل الأجواء والتغيرات المناخية والتنبؤ بالكوارث، مضيفا: “نحن نستخدم الأقمار الصناعية لتعظيم الاستفادة من المشاريع المصرية”.

نعمل على تصميم مختبر متكامل


‏قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ‏إن  توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية يمر بعدة مراحل هي التجميع والتكامل والاختبار وهناك مرحلة أخرى خاصة بالتصميم وهذا يكون على حسب تعقيب الأنظمة المختلفة الموجودة داخل القمر الصناعي.

 

وتابع شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، نحن الآن بصدد تجهيز مخبر متكامل وحديث جدا على أحدث التكنولوجيا والمزايا الموجودة في وكالة الفضاء الأوروبية والذي نطلق عليه معمل التصميم المتزامن ونحن بصدد تجهز هذا المختبر.

‏وأضاف أن الاستفادة التي تعود على مصر من إطلاق الأقمار الصناعية هي البيانات التي نحصل عليها من القمر الصناعي ونستطيع أن نحصل منه على الصور ونعطي الأوامر للقمر الصناعي للتصوير في الأماكن التي نريدها في العديد من المجالات والأمور، ونقوم بخدمة العديد من الوزارات مثل وزارة التخطيط والإسكان والزراعة وبناء على الطلبات التي تأتي لنا من هذه الوزارات نعطي الأوامر للأقمار الصناعية بالتصوير.

أي دولة تستطيع إجراء اختبارات بمصر


قال الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه ‏من المفترض في عام 2030 أن يكون قد اكتمل موضوع توطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وفي هذا الوقت ستكون مصر تمتلك مجموعة من الأقمار الصناعية تستطيع أن توفي لها العديد من متطلبات التنمية المستدامة للدولة المصرية 2030.

 

‏وتابع شريف صدقي خلال لقائه في برنامج "بصراحة"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أي دولة في العالم تستطيع إجراء اختباراتها في مصر وهذا سيعود بالنفع على الدولة المصرية والاقتصاد المصري لأن ذلك سيكون مصدر للعملة الصعبة.

لأقمار الصناعية الدكتور شريف صدقي رانيا هاشم وكالة الفضاء المصرية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

سقوط لعبة ملاهي بمصيف جمصة وإصابة 10 أشخاص بينهم شقيقين

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

رئيس سموحة يكشف حقيقة قطع إعارة نجم الفريق وعودته للأهلي

فوائد خارقة لـ التين الشوكى.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

كيف تحل البركة في البيت؟.. الإفتاء: التقصير بهذه العبادة يغلق أبواب الخير

مواصفات قوية بأقل سعر.. انفينيكس Smart 7

بايدن: أمريكا دمرت أخر أسلحتها الكيماوية

أسعار شانجان CS55 Plus بعد طرح موديل 2024 | صور

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

صحف الكويت| بايدن يوافق على تقديم ذخائر عنقودية لأوكرانيا .. خلافات بشأن المهاجرين تدفع حكومة هولندا للاستقالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلى طبقات المهلبية

رجل يثير الجدل بتصرف غريب بعد وفاة زوجته.. لن تتوقع ماذا فعل؟

فوائد خارقة لـ التين الشوكى.. تعرف عليها

أقوى نساء العالم القديم| كيف ساندت نفرتيتي أخناتون وتوت عنخ آمون؟.. معلومات مجهولة

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ