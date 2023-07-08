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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. اتجاه في الأهلي لعرض كهربا للبيع أو الإعارة

محمود كهربا
محمود كهربا

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديري، على أزمة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي والمنتخب عقب شكوى الزمالك للاتحاد الدولي لكرة القدم لعدم سداده لقيمة الغرامة. 
 

وكتب الدرديري عبر الفيس بوك: "اتجاه في الأهلي لعرض " كهربا "للبيع أو الإعارة إذا لم يلتزم بسداد غرامة الزمالك بعد ان جمع الأهلي أكثر من نصف تلك الغرامة للاعب".

وتنطلق مباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 21 ببطولة الدوري المصري الممتاز.
 

وكان فريق الأهلي قد تغلب على الإسماعيلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، الأربعاء الماضي، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز الهدف، بيرسي تاو.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي إلى 72 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويحتاج الأهلي إلى 5 نقاط؛ من أجل الوصول إلى النقطة 77، وإعلان تتويجه بلقب الدوري بشكل رسمي.

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