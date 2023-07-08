ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ارتفعت أسعار النفط حوالي 3% مسجلة أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع مساء أمس ‏الجمعة إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية ‏على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب ‏على النفط.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.6%، إلى 78.47 دولار ‏للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، بما ‏يعادل 2.9%، إلى 73.86 دولار للبرميل.‏

وهذا أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول مايو والأعلى لخام غرب ‏تكساس الوسيط منذ 24 مايو. وبلغت مكاسب خامي القياس حوالي 5% لهذا ‏الأسبوع.‏

وأعلنت السعودية وروسيا الأسبوع الماضي تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في ‏إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ‏نحو خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل 5% من الطلب العالمي على الخام.‏

واستمدت الأسعار دعماً أيضا من تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين ‏بعدما أظهرت بيانات نموا أقل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة لكنه قوي ‏بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لاستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت ‏لاحق من الشهر الجاري كما أشار سابقا.‏

ويجعل تراجع الدولار النفط الخام أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى وهو ما قد ‏يعزز الطلب على النفط.‏

ووفقا لخدمة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" فإن احتمال أن يرفع الفدرالي ‏أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 25 و26 يوليو يبلغ حاليا ‏نحو 95% ارتفاعًا من 92% قبل صدور بيانات الوظائف بقليل.‏

ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على ‏النفط.‏