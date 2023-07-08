عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

أرشيفية
أرشيفية

ارتفعت أسعار النفط حوالي 3% مسجلة أعلى مستوياتها في تسعة أسابيع مساء أمس ‏الجمعة إذ طغت المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية ‏على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب ‏على النفط.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.6%، إلى 78.47 دولار ‏للبرميل عند التسوية. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، بما ‏يعادل 2.9%، إلى 73.86 دولار للبرميل.‏

وهذا أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول مايو والأعلى لخام غرب ‏تكساس الوسيط منذ 24 مايو. وبلغت مكاسب خامي القياس حوالي 5% لهذا ‏الأسبوع.‏

بعد قرار روسيا والسعودية.. ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعرف على سعر النفط عالميا اليوم الجمعة

وأعلنت السعودية وروسيا الأسبوع الماضي تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في ‏إنتاج تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، ‏نحو خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل 5% من الطلب العالمي على الخام.‏

واستمدت الأسعار دعماً أيضا من تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين ‏بعدما أظهرت بيانات نموا أقل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة لكنه قوي ‏بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لاستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت ‏لاحق من الشهر الجاري كما أشار سابقا.‏

ويجعل تراجع الدولار النفط الخام أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى وهو ما قد ‏يعزز الطلب على النفط.‏

ووفقا لخدمة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" فإن احتمال أن يرفع الفدرالي ‏أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 25 و26 يوليو يبلغ حاليا ‏نحو 95% ارتفاعًا من 92% قبل صدور بيانات الوظائف بقليل.‏
ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على ‏النفط.‏

النفط أسعار النفط الخام أسعار النفط العالمي أسعار النفط العالمية أسعار النفط اليوم أسعار برميل النفط أسواق النفط الخام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

سقوط لعبة ملاهي بمصيف جمصة وإصابة 10 أشخاص بينهم شقيقين

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

رئيس سموحة يكشف حقيقة قطع إعارة نجم الفريق وعودته للأهلي

فوائد خارقة لـ التين الشوكى.. تعرف عليها

موضوعات متعلقة

بعد قرار روسيا والسعودية.. ارتفاع أسعار النفط عالميا

تعرف على سعر النفط عالميا اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

كيف تحل البركة في البيت؟.. الإفتاء: التقصير بهذه العبادة يغلق أبواب الخير

مواصفات قوية بأقل سعر.. انفينيكس Smart 7

بايدن: أمريكا دمرت أخر أسلحتها الكيماوية

أسعار شانجان CS55 Plus بعد طرح موديل 2024 | صور

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

صحف الكويت| بايدن يوافق على تقديم ذخائر عنقودية لأوكرانيا .. خلافات بشأن المهاجرين تدفع حكومة هولندا للاستقالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلى طبقات المهلبية

رجل يثير الجدل بتصرف غريب بعد وفاة زوجته.. لن تتوقع ماذا فعل؟

فوائد خارقة لـ التين الشوكى.. تعرف عليها

أقوى نساء العالم القديم| كيف ساندت نفرتيتي أخناتون وتوت عنخ آمون؟.. معلومات مجهولة

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ