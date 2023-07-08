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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك

يواجه الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، نظيره فيوتشر، في المباراة المقررة اليوم السبت، في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري الممتازوالقناة الناقلة

تقام المباراة بين الزمالك وفيوتشر، اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء، باستاد السلام، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بتعليق مؤمن حسن.

ويسعى الزمالك في مباراة اليوم، لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة المدرب أوسوريو، حيث نجح في الفوز على المقاولون العرب (6-1) ببطولة كأس مصر، ليكمل سلسلة انتصارات متتالية، بفوزه خلال آخر 5 مباريات على كل من طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، فاركو، غزل المحلة والمقاولون العرب.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين فقط على الزمالك صاحب المركز الرابع.

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موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

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