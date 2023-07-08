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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

دعم المركز الطبي في بلبيس بأجهزة لـ علاج القلب

صدى البلد

دشن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة "قلبك أمانة" بمحافظة الشرقية، من المركز الطبي ببلبيس، في حضور نائب مدير عام الطب الوقائي، ومديرة إدارة الرعاية الأساسية، ومسئولة التطعيمات، ومدير المكتب الإعلامي بالمديرية، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس.

تفقد وكيل الوزارة العيادة الطبية المخصصة للحملة بالمركز الطبي، والتي تم دعمها بكافة التجهيزات الطبية وغير الطبية، منها جهاز رسم القلب، وجهاز لقياس الدهون الثلاثية والسكر التراكمي، وذلك ضمن الخدمات الصحية المقدمة بالحملة، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والمنشورات التوضيحية للحملة.

 

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن حملة "قلبك أمانة" تأتي تزامناً مع فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، وفي إطار جهود وزارة الصحة والسكان التي تبذلها للإرتقاء بالمنظومة الصحية، وتوفير الرعاية الصحية للشعب المصري، والتي تتم وفق رؤية مستقبلية تواكب ما تشهده الدولة من تطور في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن حملة "قلبك أمانة" تهدف إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي عن مخاطر الأمراض القلبية والوعائية، وطرق الوقاية منها، وأهمية المتابعة الدورية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة "غير السارية"، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وعمل تقييم للمخاطر القلبية، مما يساعد في الإكتشاف المبكر للحالات، والتدخل مبكراً بهدف خفض معدلات الإصابة بهذه الأمراض مثل "الضغط، السكر، الأمراض الصدرية، أمراض الكلى"، وأيضاً السيطرة عليها وتأجيل ظهور المضاعفات أطول فترة ممكنة، مما يساهم فى خفض معدلات الوفاة الناجمة عنها.

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وأشار محمود عبد الفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية بأن الحملة سيتم تنفيذها في عدد ٢٩ مركز طبي ووحدة صحية بالمحافظة، منهم ١٩ مركز ضمن المبادرة الرئاسية تقديم خدمات الرعاية الأولية، بالإضافة الي ١٠ وحدات من إدارات مختلفة، ليصبح إجمالي ٢٩ منفذ طبي، يقدم الخدمات الصحية للمواطنين وفقاً لخطة حملة "قلبك أمانة" بمحافظة الشرقية.

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