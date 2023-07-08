قبل أدائهما بلجان الثانوية العامة غدا.. مواصفات ودرجات امتحان الجيولوجيا وعلم النفس

يستعد طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم ، لآداء امتحان الجيولوجيا 2023 غدا الأحد الموافق 9 يوليو 2023

وبهذه المناسبة .. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل مواصفات ودرجات امتحان الجيولوجيا 2023 قبل أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم صباح غد الأحد .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن المجموع الكلي لدرجات امتحان الجيولوجيا 2023 من 60 درجة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في امتحان الجيولوجيا 2023 ، يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، أما عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن 30% من أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ستكون للمستويات العقلية البسيطة، و40% من أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 للمستويات العقلية العليا.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة أسئلة الاختيار من متعدد MCQ في امتحان الجيولوجيا 2023 تبلغ 85% ، أما نسبة الأسئلة المقالية في امتحان الجيولوجيا 2023 لا يتعدى 15% .

ويستمر زمن امتحان الجيولوجيا 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا الأحد لمدة 3 ساعات ، ابتداءا من 9 صباحا حتى الثانية عشر ظهراً .

مواصفات امتحان علم النفس 2023

ويستعد طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية لآداء امتحان علم النفس 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 غدا الأحد.

وعن مواصفات امتحان علم النفس 2023 الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن المجموع الكلي لدرجات امتحان علم النفس 2023 من 60 درجة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه في امتحان علم النفس 2023 ، يبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات، أما عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بأن 30% من أسئلة امتحان علم النفس 2023 ستكون للمستويات العقلية البسيطة، و40% من أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 للمستويات العقلية المتوسطة، و30% من أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 للمستويات العقلية العليا.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نسبة أسئلة الاختيار من متعدد MCQ في امتحان علم النفس 2023 تبلغ 85% ، أما نسبة الأسئلة المقالية في امتحان علم النفس 2023 لا يتعدى 15% .