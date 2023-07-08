ننشر أبرز إنجازات التعليم في العام الدراسي الحالي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا ، كشفت خلاله عن أبرز ما تم انجازه خلال 2022 / 2023

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أبرز إنجازات العام الحالي ما يلي :

