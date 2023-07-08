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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر أبرز إنجازات التعليم في العام الدراسي الحالي

رضا حجازي
رضا حجازي

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا ، كشفت خلاله عن أبرز ما تم انجازه خلال 2022 / 2023

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أبرز إنجازات العام الحالي ما يلي :
 

  • مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس  الابتدائي في  ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع التعليم الجديد،للفصل الدراسي الأول، لعدد 17 منهجًا.
     
  • إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة (40%).
     
  • إعداد نسبة 40% من الأطر النوعية للمواد الدراسية للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد.
     
  • إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بنسبة 10%.
     
  • إعداد نسبة 75% من أطر مناهج اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج وفق نظام التعليم الجديد.
     
  • تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الاخر  بمرحلتي(رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%
     
  • موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين في ضوء قدراتهم البصرية (8 مناهج).
     
  • مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي  كتاب التلميذ- دليل المعلم) بنسبة 100% 
     
  • الانتهاء من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة بنسبة 100%.
     
  • مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات باللغة الفرنسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بعدد 3 كتب.
     
  • مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات) للصف الخامس الابتدائي باللغة الفرنسية بعدد 3 كتب.
     
  • إعداد المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائيفي ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق نظام التعليم الجديد، (فصل دراسي أول-فصل دراسي ثاني) عدد 34 منهج
     
  • مراجعة المناهج الجديدة للصف الخامس الابتدائي في  ضوء الإطار العام لمناهج الصف الخامس الابتدائي وفق مشروع (2.0). (فصل دراسي أول) عدد 17 منهج.
     
  • إعداد إطار عام مناهج نظام التعليم الجديد  للمرحلة الاعدادية (7-9) وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 60%.
     
  • إعداد الأطر النوعية للمواد الدراسية  للمرحلة الاعدادية وفق نظام التعليم الجديد بنسبة 40%.
     
  • إعداد إطار عام التعليم المجتمعي بالمرحلة الابتدائية بنسبة 10%.
     
  • إعداد الاطر للغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 100%.
     
  • تضمين لغة الإشارة كمدخل للتواصل بكتاب القيم واحترام الآخر بمرحلتي(رياض الاطفال - الابتدائي) بنسبة 60%.
     
  • موائمة مناهج الصف الخامس الابتدائي للمكفوفين بالمرحلة الابتدائية في ضوء قدراتهم البصرية،بعدد (25) منهجًا.
     
  • مراجعة المواد التعليمية التفاعلية لمناهج المرحلة الابتدائية في نظام التعليم الجديد(الصف الخامس) لجميع التخصصات، لوضعها على موقع الوزارة لعدد (16) منهجًا.
     
  • الانتهاء من أطر اللغات الأجنبية الثانية ضمن مشروع تطوير المناهج بنسبة 70%.
     
  • إعداد أدلة معلم المواد الدراسية للصف الخامس الابتدائي للفصلين الدراسيين بعدد (40) دليلًا).
     
  • تضمين مناهج ذوي الإعاقة بأشكالها المختلفة (غير المدمجين)، البصرية والسمعية، بما جاء  بالإطار العام لمناهج ذوي الإعاقة، للصف الرابع  الابتدائي،(الفصل الدراسي الأول)،بعدد (9) مناهج.
     
  • إعداد الأطر لمناهج ذوي الإعاقة الفكرية للصفوف الرابع – الخامس – السادس بالمرحلة الابتدائية،لذوي الإعاقة الفكرية.
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  • مراجعة المواد التعليمية (الورقية – الرقمية)لذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال.
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  • إعداد عدد (2) دليل معلم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس الإعاقة البصرية، وهما: دليل مرحلة رياض الاطفال مكفوفين (المستويين)،ودليل مرحلة رياض الأطفال للمعاقين سمعيًا(المستويين).
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  • مراجعة عدد (1) كتاب للمستوى الرفيع في اللغات الأجنبية للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة  للغات، للصف الخامس الابتدائي.
    -
  • الانتهاء بنسبة 100% من مراجعة وتعديل الكتب الدراسية القائمة، بجميع الصفوف والتخصصات. سواء الكتب المطورة أو الكتب القائمة.
     
  • الانتهاء بنسبة 100%  من دليل (السكان والصحة الإنجابية).
     
  • مراجعة الكتب المطورة (الصف الرابع الابتدائي  كتاب التلميذ– دليل المعلم) بنسبة 100%.
     
  • الانتهاء من مراجعة المحتوى الرقمي  للمرحلة الثانوية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية في مادة الرياضيات بنسبة (30%).
     
  • مراجعة ترجمة كتب العلوم والرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للغة الفرنسية- الصف الخامس- الفصل الدراسي الأول بعدد (6) كتب.
     
  • مراجعة ترجمة النسخة المعدلة من كتب (الرياضيات والعلوم) للصف الرابع الابتدائي للغة الفرنسية (الفصل الدراسي الأول) بعدد (6) كتب.
     
  • الانتهاء من مراجعة المواد التعليمية لقناة (مدرستنا – 3) بنسبة (100%).
     
  • الانتهاء من إعداد دليل معلم الرياضيات لمدارس التعليم المجتمعي للصفوف من الرابع حتى السادس بالمرحلة الابتدائية بنسبة (60%).

     
  • مراجعة وتعديل المواد التعليمية الرقمية المقدمة من عدد من الشركات في مواد: الرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية والفلسفة، والتاريخ والجغرافيا، واللغة الإنجليزية، للصفوف من رياض الاطفال، وحتى الصف الثالث الثانوي. لرفعها على منصات الوزارة.
     
  • تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية  للصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني.
     
  • تطوير كتاب ودليل المعلم اللغة الإنجليزية  للصف الثالث الثانوي، الفصل الدراسي الثاني.
     

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