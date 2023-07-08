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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحليل | الضرائب تستحوذ على ثلاثة أرباع إيرادات الموازنة الجديدة.. والرواتب تسدد 135 مليار جنيه

الموازنة العامة
الموازنة العامة

رفعت الحكومة من إجمالي مساهمة الإيرادات الضريبية  خلال العام المالي الجديد إلي 1.53 تريليون جنيه ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة.

كشفت بيانات الموازنة العامة عن العام المالي الذي بدأ قبل أيام، عن ارتفاع مخصصات الإيرادات الضريبية بمعدل 360 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

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استحوذ بند الضرائب العامة " ضرائب الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية" علي الجزء الأكبر من حجم الضرائب والذي سجل 594.45 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 428.8 مليار جنيه في العام المالي الماضي.


كان من بين تلك المخصصات ضرائب الدخل من التوظف والتي بلغت نحو 134.9 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 110.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي.


بحسب التقرير فقد جاء أبرز ركائز ضرائب الدخل من التوظف هذا العام، الضرائب علي المرتبات المحلية والتي بلغت تقديراتها 130.934 مليار جنيه بزيادة اقتربت من 23 مليار جنيه عن العام المالي الماضي، والضرائب علي الدمغة من المرتبات بقيمة اقتربت من 4 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري مقابل 3.6 مليار جنيه بزيادة وصلت 400 مليون جنيه عن العام المالي الماضي.


وكشف التقرير عن استهداف تحصيل ضرائب من الدخل من المهن الحرة قيمة 86.601 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 68.8 مليار جنيه في العام المالي السابق.


وبلغت ايرادات الضرائب علي المهن غير التجارية نحو 9.54 مليار جنيه عن العام المالي الجاري مقابل 6.2 مليار جنيه  في العام المالي الماضي.

وتستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 77.01 مليار جنيه في العام المالي الجاري مقابل 62.541 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
 

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