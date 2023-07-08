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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الضرائب تزف نبأ سارًا للمواطنين.. سبب وفاة مصطفى درويش.. مادلين طبر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لـ عضة أسد| توك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


راجع مصر.. عمرو أديب يكشف أول رسائل يوسف بطرس غالي بعد البراءة
كشف الإعلامي عمرو أديب، عن رسالة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، بعد براءته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد الجمارك".


جوزيف عطية: بشجع الأهلي.. وطلعوا عليا إشاعة إن عندي أولاد
تحدث المطرب اللبناني جوزيف عطية، عن تعرضه لشائعات تخص حياته، وعن الأكل المصري الذي يعشقه، وموقفه من التمثيل.


محافظ الإسكندرية: مياه الأمطار ترتفع لـ 30 سم بالشوارع.. ولدينا استراتيجية لإدارتها
أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تتعرض لـ نوات مائية كثيرة خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن هناك استراتيجية قومية لإدارة مياه الأمطار.


بعد تعرضها لـ«عضة أسد».. مادلين طبر تكشف آخر تطورات حالتها الصحية
كشف الفنانة مادلين طبر، آخر تطورات حالتها الصحية؛ بعد تعرضها لعضة أسد، في أثناء تقديمها لأولى حلقات برنامجها «قعدة مع مالين»، عبر فضائية «الحدث اليوم».


بلاغات للنائب العام.. ابن شقيق العندليب يطالب الموسيقيين بسحب تصريح عصام صاصا
فتح محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبدالحليم حافظ، النار على مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بسبب استخدامه صوت العندليب في الأغاني الشعبية والمهرجانات بتقنية الذكاء الاصطناعي وآخرها أغنية مخاصماك ومسا مني ليكو.


هل توجد علاقة بين مرض السكر والإفراط في الأكل؟ حسام موافي يجيب
أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن من أعراض الإصابة بمرض السكري فقدان الوزن، رغم الشهية العالية التي يتمتع بها المصاب ورغبته في تناول العديد من الأطعمة.

 

جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة مصطفى درويش
قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق إن الحزن والوجع يؤثر على قلوب المصريين محذرا من الدخول في موجات اكتئابية نظرا لخطورتها على الصحة العامة.

 

بكري: الحكومة تقدم محفزات استثمارية الفترة المقبلة
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ربط سيناء بدلتا النيل من خلال 20 نقطة اتصال والموانئ، الأمر الذي ساعد في تعزيز العوائد السياحية في شرم الشيخ وطابا وسانت كاترين، بالإضافة إلى التطوير البحري بالموانئ التي أنشئت وأبرزها العريش وبورسعيد.


من العام المالي الجديد .. الضرائب تزف نبأ سارًا للمواطنين
قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن المستهدف الضريبي للعام المالي 2023 2024 تريليون و500 مليار جنيه، وهذا ما تم اعتماده من مجلس النواب منذ حوالي شهر تقريبا.


جمال شعبان : هذا سبب خلافي مع هبة قطب وعمرو أديب
أزاح  الدكتور جمال شعبان أستاذ القلب الشهير، الستار عن أسباب خلافه مع الدكتورة هبة قطب والإعلامي عمرو أديب.

 

حسام موافي يكشف أسباب زيادة نبضات القلب .. فيديو
كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأسباب الرئيسية لزيادة معدل نبضات القلب بصورة غير طبيعية، التي يعاني منها العديد من الأشخاص.

 

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